Tomaram posse na manhã desta quinta-feira, 06, os novos membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Aparecida de Goiânia (CODAP), para o triênio 2023/2026. Presidida pelo prefeito de Aparecida, de Goiânia, Vilmar Mariano, ao ato aconteceu na seda da Associação Comercial e Industrial de Aparecida (Aciag).

“A CODAP tem a finalidade de ajudar a atrair empresas para Aparecida, além de apoiar as atuais, colaborando com a implantação de novos polos industriais, permitindo geração de empregos, além de buscar o desenvolvimento tecnológico do município. Com a mova posse, vamos trabalhar a finco em tudo isso. Declaro constituída a Companhia, ” enfatizou Vilmar

O presidente nomeado da CODAP, Luiz Maronezi, falou da importância da nomeação dos membros do Conselho. “A Companhia vai ter um papel importante, seja na área fiscal, na regularização dos terrenos que elas ocupam, dentre outros pontos. A efetivação da CODAP é um passo muito grande que Aparecida está dando. Todas as empresas serão beneficiadas”, garantiu.

Membro também do Conselho, Einstein Paniago, destacou a perseverança do prefeito Vilmar para que se chegasse à criação da companhia. “Foi muito inteligente por parte da prefeitura criar a CODAP. Agradeço muito por fazer parte da Companhia”, discursou ao lado dos demais membros empossados.

Tomaram posse no conselho de administração: Einstein Almeida Paniago, Mário Fernando Queiróz, Leopoldo Moreira Neto, Osvaldo Antônio Zilli, Melchiades da Cunha Neto e Heribaldo Egídio da Silva. Para o Conselho fiscal foram empossados, Cássio Pereira Vilarinho, Leticia Franciele e Márcio Gomes Costa e seus suplentes que participaram do ato de posse.

Criada no final de 2020 através de projeto de lei devidamente votado pela Câmara Municipal quando o então ex- prefeito, Gustavo Mendanha (MDB) já estava reeleito, a CODAP – Companhia de Desenvolvimento tem como objetivo administrar os distritos industriais do município bem como definir a implantação de novos, oferecendo suporte ao setor produtivo industrial a fim de atrair novas empresas para a cidade e facilitar a vida das que já estão instaladas em Aparecida.