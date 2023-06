Obra será entregue neste sábado (01/07)

Unidade, edificada por meio de cooperação técnica entre Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia (Amma) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/GO), tem capacidade de produção de cinco mil mudas de plantas medicinais_

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia (Amma), em parceria técnica com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/GO), entrega, neste sábado (01/07), às 9h, o Horto Medicinal do Jardim Botânico. A unidade tem capacidade de produzir cinco mil mudas mensais.

“As plantas medicinais, como o próprio nome já diz, são plantas capazes de tratar alguma doença. Toda produção do Horto Medicinal poderá ser utilizada pela própria população goianiense”, explica o presidente da Amma, Luan Alves. A inauguração do Horto Medicinal do Jardim Botânico é parte da programação do Dia de Cooperar, movimento nacional realizado pela OCB que objetiva estimular a responsabilidade socioambiental, por meio de ações pontuais ou projetos contínuos alinhados às diretrizes dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Durante o evento, a Amma também fará distribuição de plantas medicinais, feira de adoção de pets e vacinação antirrábica, e prestará serviços de atendimento técnico sobre licenciamento, denúncias e orientações gerais. Haverá, ainda, espaço voltado para Educação Ambiental, com local de convivência com balanço e espaço instagramável.

