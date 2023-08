Obra faz parte do Programa 630 Km. Trabalhos da primeira etapa da avenida foram finalizados e trecho será liberada no mesmo dia em que iniciam as obras no trecho 2, da trincheira da GO-080, no Jardim São Judas Tadeu, até a Avenida Pedro Paulo Souza, no Setor Goiânia 2

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), inicia, nesta quinta-feira (10/08), a reconstrução asfáltica do segundo trecho da Avenida Perimetral Norte, entre a trincheira GO-080, no Jardim São Judas Tadeu, até a Avenida Pedro Paulo Souza, no Setor Goiânia 2. O trecho 1, compreendido entre a Praça do Expedicionário, no Setor Santa Genoveva, e a trincheira da GO-080, será liberado no mesmo dia, nos dois sentidos.

De acordo com a programação, as interdições continuarão acontecendo de forma parcial para não impedir o fluxo de veículos. Os trabalhos vão iniciar no sentido oeste, ou seja, da trincheira da GO-080, no Jardim São Judas Tadeu, até a Avenida Pedro Paulo Souza, no Setor Goiânia 2. Após essa parte, as ações continuarão na direção contrária, com o tráfego concentrado na pista reconstruída, utilizando faixa reversa. A previsão para conclusão do trecho 2 é de 15 dias. “Estamos diante de uma das principais vias de Goiânia. É uma avenida muito importante, não só para a capital, mas para todo o Estado. Temos aqui um tráfego muito intenso que exige um asfalto de qualidade. Já finalizamos o trecho 1 e agora iniciaremos a segunda etapa. Em breve, toda a avenida terá condições de oferecer aos usuários a segurança e conforto devido”, frisa o prefeito Rogério Cruz.

O secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Denes Pereira, explica que a atual gestão executou 76,65% do Projeto 630 Km, ou seja, 382,32 quilômetros de asfalto novo. “Já são quase 400 quilômetros finalizados. Aplicamos aqui 1.293,71 toneladas de massa asfáltica, numa extensão de pouco mais de um quilômetro. É um trabalho de qualidade que exige muita responsabilidade”, afirma.

Confira a divisão dos trechos da obra:

Trecho 1: Praça dos Expedicionários, no Setor Santa Genoveva, ao Viaduto da GO-080, no Jardim São Judas Tadeu.

Trecho 2: Viaduto da GO-080, no Jardim São Judas Tadeu, até a Avenida Pedro Paulo Souza, no Setor Goiânia 2.

Trecho 3: Avenida Pedro Paulo Souza ao Complexo Viário Iris Rezende Machado (Avenida Goiás Norte), no Setor Granja Cruzeiro do Sul.

Trecho 4: Complexo Viário na Goiás Norte, no Setor Granja Cruzeiro do Sul, até a Avenida Eurico Viana, no Jardim Diamantina.

Trecho 5: Avenida Eurico Viana, no Jardim Diamantina, até a Avenida Hermínio Perné Filho, na Vila Maria Dilce.

Trecho 6: Avenida Hermínio Perné Filho, na Vila Maria Dilce, até a GO-070, no Bairro Capuava.