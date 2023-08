Mobilização ocorre nesta segunda-feira, 14/08 a partir das 8 horas, na esquina da Rua 74 com Rua 59, no Setor Central. Serão distribuídos panfletos com orientações sobre os tipos de violência contra a mulher e quais canais disponíveis para denúncias, além dos programas de proteção e apoio da Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia realiza nesta segunda-feira (14/08) mais uma blitz educativa do Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. A ação será realizada a partir das 8 horas, na esquina da Rua 74 com a Rua 59, no Setor Central. A campanha irá divulgar os serviços da rede de atendimento municipal às mulheres vítimas de violência.

“A mulher vítima de violência precisa saber que a Prefeitura de Goiânia é uma aliada, que está de portas abertas, com programas desenvolvidos para a sua segurança e independência. Além da casa de apoio, oferecemos cursos profissionalizantes para que ela possa se sustentar e aos seus filhos, porque infelizmente muitas mulheres ainda permanecem sob o jugo de homens violentos por receio de não conseguir sustentar os filhos”, afirma o prefeito Rogério Cruz.

A Blitz envolverá a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Patrulha Mulher Mais Segura, da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e o Departamento de Trânsito de Goiás (Detran-GO). A mobilização ocorrerá na esquina da Rua 74 com Rua 59, Setor Central, próximo à sede da Secretaria da Mulher, a partir das 8h da manhã.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Beth Fernandes, a blitz faz parte de uma programação especial voltada ao combate da violência contra a mulher preparada especialmente para todo o mês de agosto.

“A campanha nacional chama a atenção para um assunto muito delicado. Nós pedimos que toda a sociedade fale sobre a violência contra a mulher e se una a nós, pois o problema só será resolvido com a união de todos. A mulher que sofre violência, muitas vezes nem tem força para pedir socorro, mas nós podemos e devemos ajudá-la”, enfatiza a presidente.