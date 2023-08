Trabalho contempla ruas e avenidas do Garavelo e da Vila Brasília, dois dos bairros mais populosos da cidade; melhorias são feitas pelo Detran-GO, em parceria com a administração municipal

Foram iniciadas na noite desta segunda-feira (14) as obras de revitalização da sinalização de trânsito do setor Garavelo e da Vila Brasília, que ocorrem em parceria da Prefeitura de Aparecida com o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

O trabalho é feito através de um termo de cooperação norteado pelo Programa Sinaliza Goiás, do Governo de Goiás. A iniciativa beneficiará o Garavelo com oito mil metros de sinalização horizontal, reforçando as faixas de pare, rodagem e de pedestres. E na Vila Brasília serão implantadas 700 placas de sinalização vertical. Os dois bairros estão entre os mais populosos de Aparecida.

As primeiras faixas de pare foram revitalizadas hoje no cruzamento da Avenida Atlântica com Avenida Brasil, no Garavelo.

O prefeito Vilmar Mariano acompanhou o trabalho de perto, ao lado do presidente do Detran-GO, Delegado Waldir Soares. Vilmar agradeceu ao governador Ronaldo Caiado por contemplar Aparecida com esses benefícios e ressaltou o compromisso cumprido por Waldir Soares.

“Ele se comprometeu conosco a fazer a revitalização da sinalização de trânsito de Aparecida, e aqui está o trabalho sendo feito”, destacou o gestor.

Engenheiro explica detalhes das obras a Vilmar, Avelino e Waldir Soares – Foto: Brunno Moreira

O presidente do Detran-GO classificou como excelente a gestão feita pelo prefeito Vilmar Mariano. “Um prefeito excelente merece um trabalho de excelência. E aqui está toda a equipe do Detran-GO, os nossos engenheiros, a empresa contratada e as obras sendo feitas à noite, porque durante o dia iria atrapalhar a mobilidade em Aparecida de Goiânia”, acrescentou Waldir Soares.

Titular da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito de Aparecida (SMTA), Avelino Marinho pontuou a importância dessas obras para o Garavelo e a Vila Brasília e comemorou o início das intervenções. “São dois bairros adensados que são maiores que muitos municípios de Goiás. É uma satisfação receber este serviço”, finalizou Avelino.