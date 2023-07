Os mais de 527 mil moradores de Aparecida de Goiânia, conforme o último censo do IBGE, contam atualmente com apenas uma agência de atendimento do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Quem precisa de algum serviço do órgão federal, dependendo do procedimento, esperar até 200 dias para avaliação. Diante deste cenário, a Prefeitura de Aparecida e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás e Subseção de Aparecida de Goiânia – trabalham em conjunto com objetivo de ampliar o número de postos de atendimentos do INSS na cidade.

O secretário municipal da Fazenda, Einstein Paniago, diretores da Seccional, conselheiros e o presidente da subseção da OAB em Aparecida, Sebastião Justo Neto, se reuniram com o Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, através de articulação da deputada federal Flávia Moraes, e apresentaram alternativas para ampliar o atendimento.

A reabertura da Agência de Previdência Social (APS), no Setor dos Afonsos, foi apresentada ao ministro e aos técnicos do INSS. A comitiva de Aparecida de Goiânia justificou que, em média, para perícia médica, por exemplo, a fila de espera é de 200 dias.

Aparecida de Goiânia conta com apenas uma agência do INSS , no Setor Andrade Reis (Foto: Wigor Vieira)

Stefanutto se colocou à disposição para resolver o problema e ao final do encontro ficou acertado a elaboração de estudo orçamentários conjunto entre a Gerência Executiva do INSS, Prefeitura de Aparecida de Goiânia e OAB para verificar a possibilidade de reabertura da unidade.

Caso a reabertura do posto de atendimento do INSS, no Setor dos Afonsos, seja inviável a administração municipal se comprometeu a ceder prédios públicos para que sejam realizados atendimentos gerais e também periciais médicas.

“Pontuamos ao ministro que dispomos de várias unidades de Serviço de Atendimento ao Contribuinte, que são os SACs, e que podemos realizar pequenas adequações estruturais para receber os servidores do INSS. Porém, nosso principal pleito e que a unidade que foi fechada seja reaberta”, sublinha o secretário da Fazenda, Einstein Paniago.

Ainda conforme o secretário, a gestão municipal não medirá esforços para que o atendimento seja ampliado para os moradores. “Essa é uma determinação do prefeito Vilmar Mariano. Vamos intensificar os esforços para que medidas, que resolvam o problema, sejam adotadas o mais rápido possível”, assegura.

Também participaram dos encontros no Ministério da Previdência e no INSS a conselheira e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/GO, Marly Marçal da Silva; a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da subseção de Aparecida de Goiânia, Fernanda Pimenta Dourado.

Com área construída de 635 m², a única agência do INSS em funcionamento está localizada na Avenida Girassóis, no Setor Andrade Reis. Construída em terreno doado pela Prefeitura de Aparecida, a agência foi inaugura em dezembro de 2020.