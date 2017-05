Procon Aparecida apreende milhares de produtos de beleza impróprios para uso

Procon: Operação Perfume de Mãe segue até o dia 12 de maio e já notificou 23 estabelecimentos comerciais na cidade

O Procon de Aparecida de Goiânia divulgou nesta quinta-feira (04), o pré balanço da operação “Perfume de Mãe” que está sendo realizada nas farmácias e estabelecimentos comerciais dentro do município. A operação teve início no dia 27 de abril e termina dia 12 de maio, antes do dia das mães, e tem como objetivo retirar de circulação produtos impróprios para uso, principalmente na área de beleza.

“Recebemos inúmeras denúncias de consumidores do município e por isso resolvemos realizar esta operação para que os filhos não sejam enganados na hora da compra do presente para a mãe”, destacou o presidente do Procon, Marinho Rezende. Durante os primeiros quatro dias os fiscais do órgão apreenderam centenas de produtos vencidos. “Alguns dos itens apreendidos não tinham selo do Inmetro”, completou Marinho.

O presidente do Procon alerta que os consumidores precisam estar sempre alerta. “Ao adquirir um produto é preciso sempre observar com atenção. Olhar prazo de validade, se tem mau cheiro ou se a embalagem está danificada e o lacre rompido, porque um produto como tinta de cabelo ou shampoo vencido também pode ser prejudicial à saúde”, ressaltou Marinho.

Até o momento, foram fiscalizadas 78 estabelecimentos comerciais, sendo que 23 desses foram notificados e a previsão é fiscalizar mais de 200 estabelecimentos até o dia 12 de maio. Segundo o órgão de defesa do consumidor, os proprietários tem até 10 dias de prazo para encaminhar sua defesa e caso não seja apresentada serão aplicadas multas que variam de R$ 1,2 mil a R$ 5,4 mil.