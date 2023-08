Levantamento realizado de 1º a 4 de agosto avaliou itens como sapato social, tênis, perfumes, fone de ouvido, de um total de 27 produtos em 20 estabelecimentos comerciais de Goiânia. Órgão de defesa do consumidor informa que números refletem momento específico e, por essa razão, preços atuais podem sofrer alterações

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), divulgou nesta segunda-feira (07/08) pesquisa realizada de 1º a 4 de agosto de 2023, que aponta variação de até 185% no preço de 27 produtos para presentes no Dia dos Pais, em 20 estabelecimentos comerciais da Capital.

As cinco maiores variações estão entre 185,39% e 93,84%, com destaque para o sapato social, que varia de R$ 69,90 a R$ 199,49. Já o tênis Nike Revolution 6 teve variação de 140,06%, podendo ser encontrada de R$ 249,90 a R$ 599,90, e o fone de ouvido JBL bluetooth registrou variação de 93,84%, com valores de R$ 139,74 a R$ 265,05.

Já as menores variações estão entre 23 % e 7,60%, dentre eles o iPhone 13, que varia de R$ 4.279,00 a R$ 4.604,05. Já o kit de barbear Match 3 teve variação de 23%, podendo ser encontrado de R$ 43,90 a R$ 54,00.

“O objetivo desta pesquisa é auxiliar o consumidor, no momento da compra, possibilitando melhor planejamento e maior economia. A pesquisa, assim, revela variações porcentuais entre produtos da mesma marca, oferecendo referência ao consumidor por meio de preços médios obtidos na amostra”, destaca o presidente do Procon Goiânia, Júnior Café.

Cuidados

O Procon Goiânia também informa que a responsabilidade do comerciante abrange os seguintes casos: se o fabricante, produtos ou importador não puderem ser identificados, se não houver clareza na informação concernente à comercialização do produto, e se o comerciante não providenciar conservação adequada do produto.

No caso, o fornecedor será responsável pelo ressarcimento do consumidor, sendo a quantia paga imediatamente substituída, caso o produto encontrar-se com prazo de validade vencido, adulterado, falsificado ou fraudado, conforme prescrito na Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

É obrigatório, segundo o órgão de defesa do consumidor, que o prazo de validade apresente clareza e esteja sem rasura. E o consumidor precisa ter atenção voltada para o fato de que etiquetas sobrepostas podem ser indicativo de possível adulteração.

O Procon ressalta a importância das condições de armazenamento, uma vez que, ainda que um alimento não apresente seu prazo de validade vencido, pode estar deteriorado, caso as condições de conservação não sejam corretamente observadas.

“Pesquisar é o melhor caminho para que o consumidor faça economia e tenha satisfação na compra dos produtos. Marcas conhecidas nem sempre são sinônimo de melhor qualidade. Busque o produto que lhe atenda conforme a sua necessidade e que esteja dentro do seu orçamento’’, alerta Júnior Café.