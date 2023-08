Inauguração será nesta terça, 15. Na ocasião, prefeito Vilmar assinará convênio do Município com o Programa Goiás Fomento

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, inaugura nesta terça-feira, 15, às 8h, no Parque Flamboyant, a IV Unidade da Casa do Empreendedor. Com isso, micro e pequenos empreendedores da Região Leste da cidade contarão com atendimento especializado para fomentar o pequeno negócio.

A nova Casa do Empreendedor estará de portas abertas na Praça CEU das Artes João Alves Natal, no Parque Flamboyant. A inauguração será realizada pelo prefeito Vilmar Mariano e secretário de Indústria e Comércio, Felismar Martins.

Na ocasião, o prefeito assinará convênio do Município com a Goiás Fomento. O programa do Governo de Goiás oferece crédito para diferentes objetivos econômicos e necessidades.

Casa do Empreendedor

O espaço oferece atendimento, qualificação e orientação para pequenos empreendedores e pessoas que buscam abrir o próprio negócio no município. Na Casa do Empreendedor, entre outros serviços, é feito todo processo para abertura do Microempreendedor Individual (MEI), declaração de faturamentos, emissão de alvarás e guias. A nova unidade vai oferecer também cursos e palestras específicos voltados para o empreendedorismo.

“Nossa cidade se destaca na abertura de empresas, estamos com cerca de 90 mil CNPJ’s ativos e a nossa administração tem incentivado porque sabe da importância de novos empreendimentos para a arrecadação, geração de empregos e renda”, aponta o prefeito Vilmar Mariano.

Outras três unidades da Casa do Empreendedor estão em pleno funcionamento na Avenida Independência, no Setor Cidade Livre; no SAC da Cidade Administrativa Maguito Vilela e no Garavelo Center Shopping, no Setor Garavelo.

Palestras e cursos

Após a inauguração serão ministradas as palestras ‘Direitos e Deveres do MEI’ e ‘Atendimento ao Cliente’, às 14h e 19h, respectivamente. Já o minicurso sobre ‘Marketing Digital’ será oferecido na quarta-feira, 16, às 19h. Todas as atividades são gratuitas a população.