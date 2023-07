Com avanço do Programa 630, trânsito na Avenida Perimetral Nort é alterado a partir desta terça-feira (25/07)

Reconstrução asfáltica no trecho 1 da obra passa para a pista no sentido GO-080 – Praça do Expedicionário, no Setor Santa Genoveva. Com isso, o tráfego no local passa a ser sobre as pistas recém reconstruídas, no sentido oposto, com o uso de faixa reversa

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), inicia, nesta terça-feira (25/07), a reconstrução asfáltica das pistas sentido GO-080 – Praça do Expedicionário, no Setor Santa Genoveva. Com isso, o tráfego no local passa a ser sobre as pistas recém reconstruídas, no sentido oposto, com o uso de faixa reversa.

“A reconstrução do asfalto da Avenida Perimetral Norte é muito necessária para garantir a segurança de quem passa por esta via, uma das mais importantes de Goiânia. Toda a capa asfáltica foi tirada, a base tratada e colocada nova capa no lugar. Agora, vamos fazer a outra pista do trecho 1. O ritmo segue acelerado”, afirma o titular da Seinfra, Denes Pereira.

A interdição prevê a proibição de conversões à esquerda na Praça do Expedicionário. Assim, quem está na Avenida Vera Cruz só terá a opção de continuar na Avenida Perimetral Norte. O motorista que vem da Avenida São Francisco não terá a opção de pegar a Perimetral Norte, só poderá subir na Avenida Vera Cruz.

A obra consiste na retirada total da capa asfáltica nos 11,72 quilômetros da Avenida Perimetral Norte, recuperação de sua base e a colocação de nova capa asfáltica. O projeto faz parte do Programa 630, de reconstrução asfáltica da capital.

A empresa Construservice, responsável pela obra, deve concluir os trabalhos em até 150 dias. Serão utilizadas cerca de 50 máquinas ao longo da intervenção.

A obra foi dividida em seis trechos:

Trecho 1: Praça dos Expedicionários, no Setor Santa Genoveva, ao Viaduto da GO-080, no Jardim São Judas Tadeu.

Trecho 2: Viaduto da GO-080, no Jardim São Judas Tadeu, até a Avenida Pedro Paulo Souza, no Setor Goiânia 2.

Trecho 3: Avenida Pedro Paulo Souza ao Complexo Viário Iris Rezende Machado (Avenida Goiás Norte), no Setor Granja Cruzeiro do Sul.

Trecho 4: Complexo Viário na Goiás Norte, no Setor Granja Cruzeiro do Sul, até a Avenida Eurico Viana, no Jardim Diamantina.

Trecho 5: Avenida Eurico Viana, no Jardim Diamantina, até a Avenida Hermínio Perné Filho, na Vila Maria Dilce.

Trecho 6: Avenida Hermínio Perné Filho, na Vila Maria Dilce, até a GO-070, no Bairro Capuava.

Fotos: Seinfra