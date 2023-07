As obras de pavimentação dos 48 mil metros quadrados no setor vila Oliveira seguem em ritmo avançado

Com canteiros de obras por toda a cidade, a prefeitura de Aparecida tem investido na melhoria da qualidade de vida dos moradores. E uma das obras mais esperadas é o asfalto. Benefício que os moradores da Vila Oliveira não esperam mais, pois nesta semana a Secretaria de Infraestrutura iniciou a implantação da capa asfáltica nas ruas do bairro que ainda não contavam com o benefício.

Nesta terça-feira, 11, as máquinas da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), realizam a cobertura do solo com capa asfáltica na Avenida Turquesa, avenida de grande trânsito no setor que terá pista dupla e em outras ruas do bairro. De acordo com a Seinfra, as obras acontecem de forma simultânea, com a compactação do solo em uma parte do bairro e a capa asfáltica após a compactação.

“Estamos iniciando a implantação da capa asfáltica aqui na Avenida Turquesa e seguiremos para as demais ruas que já foram compactadas e imprimadas. Em seguida, vamos começar as obras de meio-fio e aberturas das bocas de lobo”, ressaltou o superintendente de engenharia da Seinfra, Roberto Lemos.

Até a finalização do projeto, há também as etapas de construção de galerias pluviais, mais de 12 mil metros lineares e implantação de meio fio em toda a extensão e outros 16,6 mil m² de calçadas das 20 ruas do setor que ainda não contavam com asfalto.

“Isso é dar dignidade e valorização aos moradores. Nossas equipes irão trabalhar incansavelmente para que o asfalto seja entregue o mais rápido possível no setor, e antes do período chuvoso. Essa obra é mais uma prova do nosso compromisso em fazer de Aparecida uma cidade cada vez melhor”, afirmou o prefeito Vilmar Mariano.

Antes de receber a capa asfáltica, foi feito todo processo de terraplanagem, compactação do solo, imprimação – ação que garante maior impermeabilidade. Toda a pavimentação dos 48 mil metros quadrados de ruas do bairro com sinalização de trânsito está prevista para ser entregue nos próximos 90 dias.

José Mauro, morador da região comemorou a conquista. “É uma obra muito esperada, é a realização de um sonho muito antigo aqui dos moradores. Via as outras ruas e imaginava e sonhava quando o asfalto viria para cá. O sonho virou realidade, e apesar dos transtornos com a obra, tenho certeza que quando tudo finalizar, até nossos imóveis vão valorizar”, afirmou.

A obra que começou no final de maio, tem investimento de aproximadamente R$ 6,7 milhões, oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado federal Daniel Vilela, hoje vice-governador de Goiás, com contrapartida da Prefeitura de Aparecida