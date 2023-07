Campeão vai receber premiação de R$ 20,8 mil; competição reuniu outros 18 times de diferentes bairros da cidade

O campeão da 32ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Aparecida de Goiânia será conhecido no próximo sábado,15, em partida única no Estádio Annibal Batista de Toledo a partir das 16h.

Breed, que eliminou o Sol Nascente na semifinal, e SPL, que passou pelo GDT Tangará, entrarão em campo com objetivo de conquistar o título da temporada e a premiação atrativa da competição.

Na terceira final consecutiva, Breed busca título inédito (Foto: Divulgação)

“Chegamos à final que é o ápice da competição após bons jogos. A decisão será acirrada e acreditamos que mais uma vez assim como foi ao longo do campeonato o público irá assistir um duelo de nível técnico elevado”, projeta o secretário de Esporte, Gerfeson Aragão.

Aragão reforça que a competição começou com a participação de 20 equipes e que ao longo do campeonato diversas partidas movimentaram diversos bairros da cidade.

“Além de ser um campeonato grande e com premiação atraente, essa competição também representa para muitas famílias opção de lazer e entretenimento aos finais de semana. Os campos ficam lotados de familiares e amigos dos jogadores, que acompanham os duelos. Admiradores do futebol amador que, às vezes, não têm dinheiro para passear em um clube ou shopping também gostas de assistir aos jogos”, reforça o secretário Gerfeson.

Campanha

O Breed, que representa a região do Setor Santa Luzia, chega a decisão com 19 pontos. Ao longo do campeonato, o time venceu seis partidas, empatou uma e sofreu uma derrota.

A decisão contra o SPL será a terceira consecutiva do time, que busca o primeiro título do Campeonato Municipal. “Vamos buscar esse título porque é o que falta na história do Breed. Nossa expectativa é muito boa, vamos com o elenco inteiro e sabemos das dificuldades e dos pontos forte do adversário. Aprendemos com os erros das outras decisões e vamos buscar o troféu”, destaca o presidente do time, Valtene Ferreira Pinto.

SPL aposta na força do grupo para conquistar o Campeonato Municipal (Foto: Divulgação)

O SPL, que é do Buriti Sereno, participa pela segunda vez do Campeonato Municipal de Futebol Amador e também busca o título inédito. Com cinco vitórias e três empates, o time somou 18 pontos e chega para decidir a competição invicto. “Fizemos um campeonato muito bom e vamos para decisão com a mesma garra, vontade e união. Vencer essa competição é a coroação do trabalho que fizemos ao longo dos últimos meses. O grupo está muito determinado e vamos entregar o máximo dentro de campo”, sublinha o presidente do time, Ademir SPL.

Premiação

Conforme o regulamento do Campeonato Municipal, o campeão receberá R$ R$ 20,8 mil. O vice-campeão será premiado com R$ 11,2 mil. As premiações individuais serão para o goleiro menos vazado e para o artilheiro.

Torcida

Torcedores das duas equipes e admiradores do futebol amador poderão assistir o duelo nas arquibancadas do Estádio Annibal Batista de Toledo gratuitamente.