Governo de Goiás lança campanha contra a Dengue, Zika e Chikungunya

Campanha contra o Aedes tem como tema: “O combate à Dengue não pode tirar férias”.



Campanha para a televisão e rádio destaca a importância do descarte correto do lixo e eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypt. Casos notificados de dengue já começam a apresentar alta de 10% nas últimas semanas epidemiológicas

O Governo de Goiás lançará nesta sexta-feira (13/12) uma campanha para a televisão e rádio sobre os cuidados para evitar criadouros com o mosquito da Dengue durante as férias. Com o tema “O combate à Dengue não pode tirar férias”, a campanha mostra que a melhor forma de combater o Aedes é evitar que ele nasça. A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) alerta para o período chuvoso, que é propício para a reprodução do mosquitos, e o período de férias, pois muitas pessoas viajam e deixam casas e quintais sem manutenção.

Segundo dados dos painéis de vigilância epidemiológica, a partir da semana epidemiológico 44, correspondente ao período de 27/10 a 2/11 já é possível notar aumento médio de 10% na quantidade de casos notificados. Na semana 44, foram registrados 1.186 casos notificados de dengue em Goiás, já na semana 45 foram 1.339 casos, aumento de 13%. A média de aumento dos casos nas semanas posteriores é de cerca 10%. O alerta para o combate ao Aedes é importante pois ele causa outras doenças como a chikungunya e zika.

O estado de Goiás apresenta até o momento 313.665 casos confirmados, 414 óbitos confirmados e 47 óbitos em investigação. 2024 foi o pior ano da série histórica para a dengue em todo o país. Todo tipo de recipiente que possa acumular água, seja dentro das casas, nos quintais, lotes baldios e lixões, deve ser acondicionado em sacos apropriados, fechados corretamente e colocados para a coleta. O lixo descartado de forma incorreta já é identificado como um dos principais focos do mosquito no verão em Goiás.

O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasivel Santos, destaca a importância da atuação de todos no combate ao Aedes. “Recentemente, na edição do Conecta Prefeitos em 18 de novembro, o governador Ronaldo Caiado pediu apoio aos gestores municipais na luta contra o mosquito. As gestões que se encerram e as que se iniciam devem estar empenhadas para que a situação de 2024 não se repita. Precisamos da atuação de todos: poder público e população. As campanhas ajudam no engajamento das pessoas nessa luta”, finaliza.

Outro importante alerta é a importância da segunda dose da vacina contra a Dengue. Em Goiás, atualmente a vacina está disponível para a faixa etária de 6 a 16 anos. Até o momento, foram aplicadas no estado um total de 348.921 doses da vacina contra a dengue na faixa etária de 4 a 59 anos de idade, sendo 263.697 como 1ª dose e 85.224 como 2ª dose. Desse grupo elegível ainda não retornaram para tomar a 2ª dose 127.675 ( 59,97%). Na faixa etária de 10 a 14 anos, 199.399 foram vacinadas. Destes, 147.239 tomaram a 1ª dose e 52.160 tomaram a 2ª dose. Desse grupo elegível ainda não retornaram para tomar a 2ª dose 76.135 ( 59,34%).

Link com as campanhas desenvolvidas pelas SES/GO: https://goias.gov.br/saude/campanhas-da-saude/