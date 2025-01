Pacientes do Araújo Jorge terão refeições com alimentos livres de defensivos agrícolas

Pacientes e colaboradores do Hospital de Câncer Araújo Jorge passarão a contar com refeições ainda mais saudáveis graças ao projeto ACCG Agro, que celebrou nesta quinta-feira (16/01), a primeira colheita de sua horta orgânica. Cultivada na Chácara Boa Sorte, a produção inicial inclui alface, couve, cebolinha, rúcula e coentro, todas livres de defensivos agrícolas e adubadas de forma natural, reforçando o compromisso com uma alimentação nutritiva como parte essencial do tratamento oncológico.

Segundo o presidente da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), Alexandre Meneghini, o projeto reforça a importância da alimentação como aliada no tratamento oncológico. “Queremos levar a mensagem de que alimentos saudáveis e ricos em nutrientes são parte essencial do cuidado contra o câncer. Nosso objetivo é expandir a produção para abastecer outras unidades da ACCG e, futuramente, fornecer também para restaurantes, permitindo que a comunidade tenha acesso a alimentos livres de defensivos e com alto valor nutritivo”, destacou.

As próximas etapas do projeto incluem o cultivo de quiabo, jiló e abóbora. O engenheiro agrônomo Pedro Maia, um dos responsáveis pelo manejo, afirmou que a iniciativa é promissora. “Começamos com hortaliças folhosas, mas o plano é ampliar significativamente. Esse projeto está só no início, e muitas novidades ainda estão por vir.”

Com foco em saúde e sustentabilidade, o ACCG Agro reforça o papel da alimentação equilibrada como aliada no tratamento do câncer e na qualidade de vida de todos os envolvidos.