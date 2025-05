Aparecida segue com reforço da vacinação contra o HPV para adolescentes

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), lançou nesta semana uma iniciativa de resgate dos não imunizados com a vacina contra o HPV. A ação visa ampliar a cobertura vacinal entre adolescentes de 15 a 19 anos que perderam a oportunidade de se imunizar contra o papilomavírus humano (HPV), prevenindo complicações graves como câncer do colo do útero, pênis, ânus, orofaringe e verrugas genitais.

Segundo estimativas da SMS, cerca de 22.045 jovens ainda não foram vacinados na faixa etária mencionada — sendo 14.467 do sexo masculino e 7.578 do sexo feminino. A meta da ação é vacinar ao menos 90% desse público até o fim da campanha.

“Essa vacinação contra o HPV é muito importante, segura e gratuita. Países com alta cobertura vacinal já conseguiram reduzir em mais de 80% os casos de câncer de colo do útero e praticamente eliminar as verrugas genitais. Trabalhamos para atingir esse mesmo resultado”, afirma o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães.

Ações e locais de vacinação

A campanha envolve busca ativa nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com funcionamento das salas de vacina das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, além da instalação de postos volantes em locais estratégicos no período noturno, das 17h às 21h. Mais de 35 pontos fixos estão sendo utilizados em bairros de todo o município, além de praças, centros culturais e outros locais de grande circulação, para alcançar o maior número possível de jovens. A Central de Imunização funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 13h. Os postos não funcionam em feriados e pontos facultativos.

Público-alvo

Além dos adolescentes de 9 a 14 anos, para os quais a vacina contra o HPV já é ofertada rotineiramente, a estratégia atual contempla também adolescentes e jovens de 15 a 19 anos não vacinados e grupos prioritários, como:

• Pessoas vivendo com HIV, transplantados e pacientes oncológicos (9 a 45 anos);

• Vítimas de violência sexual (15 a 45 anos);

• Usuários de PrEP (15 a 45 anos);

• Pacientes com Papilomatose Respiratória Recorrente, a partir dos 2 anos de idade.

Postos volantes – de 26 a 30 de maio, das 17h às 21h

• 26/05 (segunda-feira): Praça Sabiá (Colina Azul) e Praça do Esporte (Garavelo)

• 27/05 (terça-feira): CEU das Artes Vera Cruz e CEU Parque Flamboyant

• 28/05 (quarta-feira): Praça Madre Germana e Aparecida PREVI

• 29/05 (quinta-feira): Vigilância Epidemiológica (Nova Olinda) e Parque das Nações

• 30/05 (sexta-feira): Assentamento Marília Mendonça e Praça da Matriz (Centro)

O superintendente de Vigilância em Saúde, Iron Pereira, destaca: “Vacinar é um ato de responsabilidade com a própria saúde e com o coletivo. Estamos empenhados em proteger nossos jovens de doenças que podem ser evitadas com a vacinação.”

A chefe da Central de Imunização, Elizia Cerqueira, reforça: “Há aproximadamente 7 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados contra o HPV em todo o Brasil. Em Aparecida, vamos ao encontro deles com uma estratégia ampla e baseada em evidências científicas.”

Confira as salas de vacina fixas:

1. UBS Andrade Reis

2. UBS Bairro Cardoso

3. UBS Bairro Ilda

4. UBS Colina Azul

5. UBS Cruzeiro do Sul

6. UBS Independência Mansões

7. UBS Jardim Florença

8. UBS Jardim Riviera

9. UBS Jardim Tiradentes

10. UBS Mansões Paraíso

11. UBS Papillon Park

12. UBS Pontal Sul 2

13. UBS Veiga Jardim

14. UBS Alto Paraíso

15. UBS Anhambi

16. UBS Bairro Independência

17. UBS Bandeirantes

18. UBS Boa Esperança

19. UBS Buriti Sereno

20. UBS Campos Elíseos

21. UBS Caraíbas

22. UBS Garavelo Park

23. UBS Jardim dos Ipês

24. UBS Madre Germana

25. UBS Delfiore

26. UBS Cândido de Queiroz

27. UBS Expansul

28. UBS Jardim Bela Vista

29. UBS Jardim dos Buritis

30. UBS Jardim Olímpico

31. UBS Jardim Paraíso

32. UBS Parque Trindade

33. UBS Rosa dos Ventos

34. UBS Santa Luzia

35. UBS Santo André

36. UBS São Pedro

37. Central de Imunização – Centro