Mais de 55 mil crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, das escolas municipais e Cmeis de Aparecida de Goiânia, retornaram as aulas nesta quinta-feira, 55. A abertura solene do semestre foi realizada na Escola Municipal de Educação Integral (EMEI) Darcy Ribeiro, no setor Comendador Walmor.

“É uma alegria receber as crianças neste segundo semestre. Elas são o motivo da escola existir. Muitos investimentos serão realizados para melhorar ainda mais a qualidade do ensino-aprendizagem”, destacou a secretário municipal de Educação, professora Idelma Oliveira.

A unidade, que atende mais de 650 crianças da primeira fase do Ensino Fundamental, recebeu os estudantes de maneira festiva, com apresentações musicais conduzidas pelo maestro Francinaldo Rodrigues e de dança realizadas por professoras do EMEI.

“É uma alegria receber as nossas crianças para mais um semestre. Teremos muitas atividades, aprendizagem garantida e desenvolvimento de cada criança. E a nossa campanha continuará sempre pela paz, pela tranquilidade, pela boa convivência, de forma que todos possam aprender num ambiente seguro e repleto de conhecimento”, garantiu a professora Ailza Cristina Oliveira, diretora da unidade escolar.

Com dois filhos matriculados na escola, a dona de casa Milca Rodrigues, 42 anos, comentou sobre a expectativa dela e dos filhos. “Meus filhos, Kaio Guilherme e Gustavo Henrique, gostam muito desta escola e eu, como mãe, sinto que aqui elas estão seguras e adquirindo conhecimentos que vão levar para a vida toda”, salientou.

Segurança e trânsito na porta das escolas

A volta às aulas é acompanhada com o Programa Escola Segura. Nesta iniciativa, que envolve a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito, a gestão destaca equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da SMTA para fazer rondas no entorno das unidades e orientar os condutores na entrada das escolas, nos horários de entrada e saída dos alunos.

Por determinação do prefeito Vilmar Mariano, a GCM está presente nas escolas com guardas municipais que ficam nas unidades durante todo o horário de funcionamento. “É um trabalho permanente que visa a proteção das crianças, da equipe pedagógica e a segurança no ambiente do ensino-aprendizagem”, garantiu o secretário de Segurança Pública, Tales de Castro, na recepção aos alunos no EMEI Darcy Ribeiro, no setor Comendador Walmor.

A GCM executará nas escolas uma agenda de palestras sobre prevenção ao bullying, a abusos sexuais e a violência. São 21 temáticas, envolvendo cidadania, desenvolvimento humano, valores sociais, etc. Botões do pânico já distribuídos nas escolas da rede municipal e o videomonitoramento combinado com as rondas da GCM são outros recursos disponibilizados pela Prefeitura de Aparecida para resguardar a comunidade escolar.

Elias Santos, diretor de Educação para o Trânsito da SMTA, acrescentou que os agentes vão intensificar nesta primeira semana de aulas as ações educativas na porta das escolas. “Neste momento, as ações são educativas, orientando os condutores. Mas se persistirem as infrações, nossas equipes estarão fiscalizando e multando aqueles que descumprirem as regras do Código de Trânsito Brasileiro”, finalizou Elias.