A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de robótica nos Laboratórios Include. São 1.500 vagas para crianças e jovens com idade entre 10 e 18 anos.

O curso, oferecido em parceria com o Instituto Campus Party, é presencial, tem duração de quatro meses e é dividido em módulos como: cultura maker, robótica e programação.

O objetivo é promover a inclusão social e digital de jovens em vulnerabilidade podendo ser um facilitador da sua inserção no mercado de trabalho.

As aulas visam o desenvolvimento do pensamento computacional, com aplicação de metodologia específica para facilitar a compreensão da linguagem de software e hardware.

Durante o curso, os alunos realizam diversos projetos onde colocam em prática as noções de mecânica, eletricidade e robótica aprendidas.

Robótica

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso residir na cidade em que o laboratório se encontra. Os interessados podem obter mais informações, como o endereço das unidades, no site , no menu Laboratórios Include.

A previsão de início das aulas é no dia 31 de julho, com encerramento no dia 8 de dezembro.

Goiás conta com 20 laboratórios Include em funcionamento, distribuídos em 19 municípios goianos. Em cada unidade são oferecidas 75 vagas.

Os laboratórios estão instalados em: