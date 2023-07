Ação promove revitalização de 13 vias do bairro, que garante maior segurança, limpeza e trafegabilidade para a região

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), realiza nesta semana o recapeamento de ruas na Vila Brasília. O trabalho atende as demandas do Mutirão de Serviços, realizado na região no fim do ano passado.

Segundo a Seinfra, são 13 ruas recebendo serviços de fresagem e renovação da capa asfáltica. A medida garante maior trafegabilidade, segurança e limpeza em importantes ruas do bairro. São mais de 15 mil m2 de asfalto aplicados nesta etapa de revitalização.

O serviço é realizado em pontos das vias onde o tapa buraco não consegue sanar o problema. O recapeamento consiste na remoção por inteiro das imperfeições da pavimentação e a implantação de uma camada totalmente nova, que garante maior durabilidade ao piso, segurança aos motoristas e a mobilidade da cidade.

“Temos frente de trabalho em diversos bairros de Aparecida, para oferecer este mesmo benefício para toda a população. Mesmo passado o Mutirão de Serviços, nossas equipes estão na Vila Brasília revitalizando as ruas, por determinação do Prefeito Vilmar Mariano”, afirma o diretor de obras da Seinfra, Cesar Augusto.

A revitalização implementada pela Prefeitura promove maior durabilidade do asfalto. Com a tecnologia de pavimentação, a vida útil do piso aumenta em mais de três anos. É importante ressaltar que a população deve colaborar, evitando o descarte irregular de água com sabão ou outros abrasivos na rua.

O empresário, Paulo Roberto Oliveira afirma que a revitalização chega em boa hora. “As ruas aqui estavam bem difíceis de andar, com buracos. Agora fica bom, o setor também fica mais limpo e mais seguro para a gente”, ressalta o morador.

Além dos trabalhos de recapeamento, a Prefeitura tem servidores da limpeza urbana atuando em ruas e avenidas da região. As ações buscam dar melhor qualidade de vida para a população que percorre o bairro, com ruas limpas e bem pavimentadas.

Como pedir o recapeamento?

Para solicitar tanto os serviços de tapa buracos quanto os de recapeamento, os moradores podem entrar em contato pelas redes sociais da Prefeitura de Aparecida e diretamente com a Secretaria de Infraestrutura pelos telefones 3545-4890 e 3545-5902.