As vagas ofertadas abrangem todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência

A prefeitura de Senador Canedo, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo (Semtrae), realiza de terça a quinta-feira (04 a 06), um grande processo seletivo para os ramos de cosmético e alimentício.

As vagas ofertadas abrangem todos os níveis de escolaridade, para candidatos com e sem experiência e também pessoas com deficiência (PCD). Para o ramo de cosméticos, são diversos cargos como auxiliar de produção, operador de máquinas, operador de caldeira, operador de granéis, operador de preparação I, auxiliar de logística, técnico de qualidade e analista de PCM Senior..

Já para o ramo alimentício, as oportunidades disponibilizadas são as seguintes: Auxiliar de Expedição, Auxiliar de Produção, Conferente, Serralheiro, Assistente Administrativo, Analista Financeiro, Operador de Empilhadeira e Promotor de Vendas.

Os interessados devem comparecer à Semtrae, localizada na AV. Dom Emanuel, ao lado da praça criativa central, das 13 às 17h, com os documentos pessoais (RG e carteira de trabalho) e currículo atualizado.