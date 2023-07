Galo da Comarca avança às fases eliminatórias como vice-líder do Grupo 5, enquanto demais goianos encerram participação

Iporá, Crac e Anápolis encerraram, neste final de semana, as suas participações na 1ª fase do Campeonato Brasileiro Série D. Lobo Guará e Leão do sul se despediram da competição, enquanto o Galo da Comarca avançou às fases eliminatórias.

Com a vitória na rodada final, sobre o Real Ariquemes-RO por 8×0, o Anápolis chegou aos 25 pontos na tabela do grupo 5 e avançou como vice-líder. Na primeira rodada eliminatória, o time goiano enfrentará o Democrata de Governador Valadares-MG.

O Iporá, também participante do grupo 5, encerrou sua participação com um empate diante do Ceilândia, em Iporá. O Lobo ficou com 16 pontos, na 6ª colocação. No grupo 7, o Crac foi derrotado na última rodada pelo Cascavel-PR e, assim, terminou o campeonato em 5º lugar com 18 pontos.

Com informações da FGF – V