Simulações garantem lisura do sorteio das unidades habitacionais do Buriti Sereno

Uma simulação do sorteio dos apartamentos do Condomínio Residencial Buriti Sereno, foi realizada nesta sexta-feira, 02, sob a coordenação do secretário de Desenvolvimento Econômico de Aparecida, Ozair José, na sede da pasta. “O objetivo é garantir que o sorteio, que será realizado por meio de um sistema online, transcorra com total segurança e eficiência. Então avaliamos aqui a existência de possíveis falhas e suas devidas correções”, explicou.

Durante o teste, no entanto, nenhum problema foi apontado e o programa foi aprovado também pelos representantes das instituições que fiscalizam todo o processo. Mesmo assim, outros aspectos secundários, como o layout do sistema, poderão passar por melhorias até a data do sorteio. Por isso, pelo menos outras duas simulações ainda serão realizadas até lá.

O sorteio oficial será realizado no dia 13 de junho, às 9 horas, na Escola do Servidor, na sede da Prefeitura. Será acompanhado pelo prefeito Gustavo Mendanha; pelo procurador federal em Goiás, Ailton Benedito; por representantes da OAB-GO, Procon Municipal; Câmara Municipal de Vereadores; Secretaria de Assistência Social; e da Comissão de Habitação Social, integrada por membros da comunidade.

Ao todo, 12.663 famílias se cadastraram para a pré-seleção do sorteio, mas apenas 10.681 deste total estão aptas a participar. Elas concorrerão a 500 das 832 unidades habitacionais destinadas às famílias selecionadas pelo município. O que corresponde a 60% do total de residências. As demais 332 famílias serão selecionadas pela Agência Goiana de Habitação (Agehab).

“Das vagas destinadas à seleção do município, 5% são reservadas a pessoas idosas; 5% a pessoas com deficiência; e as demais seguirão outros critérios definidos no edital do sorteio, como famílias chefiadas por mulheres, residentes há mais de 5 anos no município, entre outros. Famílias com portadores de microcefalia serão contemplados automaticamente, sem necessidade de participação no sorteio”, detalhou Ozair José. A Prefeitura recebeu 13 inscrições deste tipo, mas a confirmação do benefício depende de visita in loco, para confirmação dos dados informados na inscrição.

Idosos e deficientes que não se enquadrarem nesses grupos específicos, migrarão para os grupos gerais, desde que obedeçam aos demais critérios. Além disso, no dia do sorteio oficial, também está previsto sorteio para a formação de um cadastro de reservas, correspondente a 30% do número total de unidades ofertadas. O cadastro também será formado seguindo os grupos prioritários e gerais e será utilizado caso as famílias contempladas no primeiro sorteio apresentem alguma irregularidade e sejam desclassificadas no momento das visitas domiciliares.

Todos esses critérios que definem o sorteio das unidades habitacionais do Residencial Buriti Sereno estão dispostos no Edital 001/2017. Para ter acesso à ele, basta entrar no site da Prefeitura – www.aparecia.go.gov.br – e clicar no link “Habitação – Minha Casa, Minha Vida”, na parte inferior da página. O sorteio será transmitido ao vivo pelo perfil oficial da administração no Facebook, que é Prefeitura de Aparecida.

O resultado final, com a lista das famílias contempladas, também será publicado no site da Prefeitura, no dia 21 de junho de 2017. A aquisição, contratação e financiamento das unidades habitacionais por parte das famílias beneficiadas será feito por meio de subsídios do Programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria com o Programa Cheque Mais Moradia, do Governo do Estado de Goiás.