Suco de Beterraba: O “Viagra” dos ciclistas

Esta semana retornei com minha nutricionista depois de mais de um ano de ausência. Quando fui pela última vez nem sonhava em pedalar o tanto que pedalo hoje e fui exatamente para discutir quase que exclusivamente questões de suplementação para os treinos e musculação. Como perdi 20Kg em menos de um ano, catalizado pelo pedal e musculação – e estava fazendo uso de complementos baseado nos remotos tempos em que corria – achei melhor procurar quem sabe do assunto. Apesar de ser médico, este é um assunto que tem de ser discutido com quem o estuda, além do que ela é nutricionista funcional e triatleta, “tipo assim”, sabe muito do assunto.

Fora os detalhes sobre tudo o que discutimos, minha grande surpresa foi a introdução do suco de beterraba nos dias de pedal. Segundo ela – e confirmado por literatura técnica que fui atrás – o suco de beterraba hoje faz parte da rotinas dos ciclistas profissionais – e muitos amadores – no mundo todo. Até pelo fato de ser médico, fui atrás para saber qual o fundamento disso e ver se tinha alguma coisa cientificamente comprovada ou era só coisa de conversa de comadre de esportistas. E realmente tem fundamento científico. Qual é?

A beterraba possui uma grande quantidade de nitrato que no organismo é metabolizado e transformado em óxido nítrico. O óxido nítrico é um potente dilatador arterial, isto é, atua no mecanismo que mantém os vasos arteriais (as artérias) mais dilatas – aqueles vasos que levam sangue oxigenado para as células – promovendo uma maior oxigenação dos tecidos pelo organismo todo. No caso do esportista no momento do esporte, aumenta a quantidade de oxigênio que o músculo poderá utilizar no trabalho físico, com isso melhorando seu rendimento. Essa melhora, segundo a minha nutricionista, se mostra bem evidente entre os atletas masculinos, não tendo percebido tanta diferença entre as atletas mulheres que ela acompanha, inclusive ela. Mas, como ela mesmo disse, é uma observação sem ensaio clínico, apenas casual. Não tem fundamento científico. Minha esposa, que corre meias e maratonas, utiliza este suco, inicialmente pela ação anti-oxidante, há algum tempo.

Portanto, incluir suco de beterraba em seu pré treino, tem fundamento em aumentar a performance no treino. Tem trabalhos científicos publicados (vide referência no final) que mostram uma melhora em torno de 16% a mais comparado com treinos sem o suco. Esse valor não parece muito, mais é bastante, especialmente para atletas que trabalham no limite. Para essa, é uma imensidão. Eu comecei a usar ha pouco tempo e tenho a sensação de que nos treinos, especialmente nos intervalados, eu ventilo mais, rendo mais mesmo. E não é psicológico.

Agora, e o gosto? O gosto não é uma maravilha, é meio terra, meio beterraba, meio estranho, bem grosso. Mas, aqui vai a maneira como minha nutricionista passou. Variações podem ser feitas de acordo com as necessidades de seu treino:

– 1 copo d’água,

– 1 beterraba pequena (tamanho de sua mão para seu tamanho),

– meia maça (da mônica) COM CASCA,

– rale um pouco de gengibre, pra quebrar a ruinzera (eu acho!) da beterraba,

– Ai eu coloco aboscante a gosto. Não use açúcar porque é calórico.

– Vi em outros lugares alguns que colocam banana junto, porque tinham a indicação de usar no pré treino.

– Estou pensando em acrescentar o Accelerade (r) pré treino também junto, mas vou testar apenas no sábado.

– Bata tudo no liquidificador no máximo pro 1-2 minutos, até moer tudo bem.

Tenho feito este suco loco pela manhã, logo antes de ir trabalhar (7h), mesmo meus treinos sendo entre 9h e 10h da manhã. Nos longos de sábado, tomo também quando acordo e vou iniciar o pedal 1h a 1 1/2h depois de tomá-lo. Li em alguns lugares que tem gente que usa também no pós treino, com a ideia de melhor oxigenação muscular na recuperação. Mas não achei referência bibliográfica científica sobre isso. O fato é que a beterraba é a bola da vez (parece que há mais tempo do que eu sabia…) no ciclismo. Viva a beterraba!!!!

E como curiosidade, por que citei o Viagra(r)? Porque a droga presente no Viagra, o Sildenafil, estimula a liberação de óxido nítrico pela parede interna dos vasos arteriais (endotélio), fazendo assim com que os vasos se dilatem aumentando o fluxo sanguíneo arterial. Esse aumento de fluxo nos vasos penianos favorece a ereção peniana, já que para ter a ereção é necessário o preenchimento dos corpos cavernosos do pênis com sangue arterial. Portanto, naquelas situações em que a disfunção de ereção é por problemas de circulação arterial, o óxido nítrico, proveniente da ação do Viagra, resolve o problema. Não sei se o suco de beterraba auxiliaria em alguma coisa aqui.