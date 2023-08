No evento, a primeira-dama de Aparecida reafirmou o compromisso de trabalhar com o governo estadual para levar benefícios às comunidades mais vulneráveis da cidade

A primeira-dama de Aparecida de Goiânia, Sulnara Santana, participou nesta quarta-feira (09) do 2º Encontro de Primeiras-Damas do Estado de Goiás, realizado no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Promovido pelo Governo do Estado, por meio do Goiás Social, o evento reuniu líderes femininas de diversos municípios goianos.

Sulnara Santana, que é secretária de Assistência Social de Aparecida, reafirmou o compromisso de trabalhar em conjunto com o Governo de Goiás para levar benefícios às comunidades mais vulneráveis da cidade. “É com muita honra que participo desse evento importantíssimo para a interação de todos os programas sociais do Estado disponíveis aos goianos, especialmente, à população de Aparecida. O Governo tem a nossa garantia de que os benefícios chegarão lá na ponta, àqueles que realmente precisam da ajuda do poder público”, afirmou a gestora.

Primeira-dama Sulnara Santana acompanhou o evento ao lado da esposa do deputado estadual Veter Martins, Kassy Anne – Foto: Brunno Moreira

Realizado pelo segundo ano consecutivo, o encontro teve o objetivo de fortalecer as parcerias entre os municípios e destacar a relevância do programa Goiás Social, que visa a combater as desproteções sociais nos 246 municípios do estado.

Segundo a anfitriã do evento, a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, o encontro é a concretização do trabalho social realizado em Goiás.

“Durante todo este tempo de muitos encontros virtuais e trocas de experiências, conseguimos aprender e crescer juntos, garantindo que as ações e os benefícios do governo cheguem a quem mais precisa da mão estendida do Estado”, comemorou Gracinha Caiado.

Gracinha Caiado ressaltou a parceria com Aparecida e demais municípios para levar benefícios de programas sociais – Foto: Brunno Moreira

Goiás Social

Sob coordenação do Gabinete de Políticas Sociais, os mais diferentes setores do governo dão a sua contribuição para a área social, buscando fortalecer as famílias e entender e suprir suas fragilidades. O Goiás Social reúne um rol de serviços, programas e benefícios sociais de diferentes pastas.

Entre os programas sociais oferecidos pelo Goiás Social estão Mães de Goiás, Aluguel Social, NutreBem, Dignidade Menstrual, Aquecendo Vidas, Nordeste Solidário, Família Acolhedora, Dignidade, Restaurante do Bem, Aprendiz do Futuro, ProBem, Bolsa Estudo, Crédito Social e Goiás por Elas, entre outros.

É com esta premissa que o Goiás Social atua no estado em parceria com as 246 prefeituras. Esse trabalho em conjunto possibilitou inúmeras ações que levaram mais dignidade a milhares de goianos em situação de vulnerabilidade social.

Presenças

Além das primeiras-damas dos municípios de Goiás, estiveram presentes no evento o governador Ronaldo Caiado; vice-governador Daniel Vilela e vice-primeira-dama do Estado de Goiás, Iara Vilela; e o ex-prefeito e a ex-primeira-dama de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha e Mayara Mendanha; além de gestores sociais, prefeitas e outras autoridades do Estado.