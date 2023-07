Termina nesta sexta-feira (07/07) o prazo para que os estudantes em vulnerabilidade social que vivem em Goiás possam se inscrever no Programa Universitário do Bem (ProBem).

As inscrições, que devem ser realizadas pelo site da Organização das Voluntárias de Goiás, beneficiarão quatro mil pessoas com bolsas integrais e parciais para o ensino superior.

Para se inscrever, o estudante precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), residir em um dos 246 municípios goianos e ter vínculo com a Instituição de Ensino Superior (IES). Para o semestre 2023/2, serão 1 mil bolsas integrais e 3 mil bolsas parciais.

O resultado preliminar será divulgado no dia 17 de julho e o final, em 1º de agosto. Os contemplados receberão o benefício retroativo a julho de 2023.

“Sabemos da importância do ensino superior para a mudança de vida não só do estudante, mas de todo o núcleo familiar. Quando falamos em famílias em vulnerabilidade social, temos a consciência de que esse benefício do ProBem deve chegar já no início da vida acadêmica”, frisa a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado

“Minha maior alegria é ver quantas portas se abrem a esses bolsistas com essa ajuda do governo Caiado”, destaca a primeira-dama

PROBEM

Para o semestre 2023/2 são ofertadas 3 mil bolsas parciais, que vão custear até 50% do valor da mensalidade, e 1 mil integrais, que vão cobrir até 100%. Para a maioria dos cursos, o benefício parcial pode chegar a R$ 650 e o integral a R$ 1.500. Já para alunos de Medicina e Odontologia, as bolsas terão limite de R$ 2.900 (bolsa parcial) e R$ 5.800 (bolsa integral).

Além da bolsa do ProBem, o estudante contemplado contará também com acompanhamento socioassistencial e participará do Banco de Oportunidades, que promove, entre outras ações, a integração ao mundo do trabalho por meio do encaminhamento para vagas de estágios e cursos de aperfeiçoamento, além da participação em ações sociais.

“O ProBem é um dos principais programas sociais do Governo de Goiás, que se preocupa com a formação integral dos estudantes vulneráveis e investe no futuro do Estado por meio da qualificação e empregabilidade dos profissionais do futuro”, diz Gracinha Caiado.

Serviço

Assunto: Inscrições para novos bolsistas do ProBem terminam nesta sexta-feira

Quando: 07 de julho de 2023, até as 23h59

Onde: Site da OVG