O prefeito Marden Júnior participou, nesta quinta-feira (29/06), do desfile dos carreiros, cavaleiros e muladeiros da Romaria em Louvor ao Divino Pai Eterno. Evento está inscrito no Livro de Registro das Celebrações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), desde 2016.

O desfile reuniu grande público. A Prefeitura de Trindade registrou 325 carreiros e 4 mil cavaleiros e muladeiros. No município, estiveram cerca de 700 carros de boi. Nem todos participaram do evento.

De acordo com as forças policiais que estiveram presentes durante o evento não existiram registros de ocorrências. Os desfiles aconteceram com tranquilidade.

No começo do desfile, os carreiros se concentraram desde a madrugada nas ruas próximas da Igreja Matriz do Pai Eterno. No local, receberam um lanche oferecido pela Prefeitura de Trindade. Às 7h30 seguiram até o Carreiródromo Municipal Ada Cyra, onde aconteceu o desfile.

“Esse é um dos maiores desfiles de todos os tempos. Mais do que isso, estamos a celebrar a vida, o amor, a fé e a devoção de um povo que precisa ser visto e cada vez mais valorizado”, destaca o prefeito Marden Júnior.

Ele lembra que, no desfile, tem carreiros de mais de 90 anos e alguns com apenas quatro anos. “Isso mostra a força dessa tradição que segue por famílias. Agradeço a todos que vieram até Trindade para fazer, mais vez, esse espetáculo de fé”, destaca.

“Essa é uma das mais organizadas romarias de todos os tempos, a mais segura. Traz tranquilidade a todos que participam. Os fiéis demonstram a profissão de fé, e isso tem sido o diferencial. Apresentamos uma estrutura que dá condições para que isso aconteça. Esse é o sucesso de uma romaria muita calma, mesmo com tantos participantes. Temos certeza de que vai passar dos 3 milhões de romeiros”, aponta Marden Júnior.

Desde o início do ano, o prefeito Marden Júnior começou a ir até as fazendas dos carreiros para falar sobre o desfile e os detalhes da Romaria 2023.

Foram meses para a realização deste objetivo que foi confirmado com a presença maciça de carreiros, cavaleiros e muladeiros.

A deputada federal Silvye Alves foi criada em Trindade, e conhece a romaria desde muito pequena. “Isso tudo aqui é uma mistura de emoções. Venho à romaria desde criança, e hoje vejo esse trabalho diferenciado do prefeito Marden Júnior que tem um jeito de agir, de olhar e cuidar das pessoas que chama a atenção. Parabéns a todos que participam desse momento tão

importante”, relata.

O deputado estadual Cristiano Galindo ressalta o trabalho feito para que esse momento transcorresse em paz.

“Parabenizo a organização, prefeito Marden Júnior, secretários municipais, governador Ronaldo Caiado, e todos que apoiam a Romaria de Trindade”, diz o deputado. “Quem está aqui acompanha agora o maior desfile de carros de boi de todo o mundo, isso é histórico. Ainda mais marcado por tanta segurança”, destaca.

Padre João Bosco de Deus, pároco da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, conta que entende muito bem cada carreiro e romeiro. “Esse é um dia especial, reservado para celebrar a vida do homem e da mulher do campo”, afirma.

“A vida do carreiro se confunde com a história do medalhão, porque era assim que as pessoas vinham louvar ao Pai Eterno. Hoje eles vêm desfilar e celebrar a vida e a fé”, pontua o padre.

A posição dos carros é escolhida por sorteio, e este ano o primeiro foi de Palmeiras de Goiás, cidade vizinha a Trindade. Os três primeiros carros foram sorteados todos da mesma família que é comandada pelo senhor Zé da Colhedeira, que participa da Romaria em Louvor ao Divino Pai Eterno há 27 anos.

Zé da Colhedeira conhece a história de cada boi que tem nome, data de nascimento e quando começou na lida. “Todo ano a emoção é grande demais, mas esse ano tá ainda maior, coração tá batendo forte”.

O devoto Ney Gomes da Silva também é carreiro e passou de joelhos antes do primeiro carro que entrou no carreiródromo para o desfile. Ele fez agradecimento. Disse que pediu ao Pai Eterno a cura do filho, e agora trouxe a criança curada a Trindade.

“Divino Pai Eterno é tudo na minha vida e da minha família. Estou emocionado demais de estar aqui”, diz Ney Gomes da Silva, em prantos.

