Após o voto do ministro André Ramos Tavares, nesta quinta-feira (29), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. O placar está em 3 a 1 e falta apenas um voto para ser declarada a inelegibilidade do ex-presidente da República. A definição será nesta sexta (30), a partir das 12 horas. A ministra Cármen Lúcia é a próxima a votar e seu voto deve formar a maioria de 4 a 1.

A ação pede que Bolsonaro se torne inelegível em razão de seu discurso a dezenas de embaixadores, em 18 de julho de 2022, no Palácio da Alvorada, quando atacou o sistema eleitoral e ministros do TSE. Além do relator, Benedito Gonçalves, votram a favor de declarar Bolsonaro inelegível os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Como era revisível (leia aqui), o ministro Raul Araújo votou a favor de Bolsonaro.