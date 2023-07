De fevereiro a junho deste ano, os câmpus e unidades universitárias da Universidade Estadual de Goiás (UEG) se tornaram palcos de celebração da colação de grau de centenas de alunos, que tiveram a oportunidade de coroar a jornada acadêmica junto de seus familiares e amigos.

Com as novas diplomações, 1.500 de mais de 35 cursos e 980 de diversos polos, a UEG chega à impressionante marca de mais de 110 mil graduados ao longo de seus 24 anos de história.

GRADUAÇÃO

Cerca de 1.500 estudantes de mais de 35 cursos, de 41 câmpus/UnUs, tiveram a oportunidade de oficializar a conclusão da graduação em cerimônias marcadas por homenagens, muita festividade e discursos inspiradores, que ressaltaram a importância da educação para a transformação da sociedade.

Os graduandos de todo o estado comemoraram não apenas o encerramento da trajetória acadêmica e o início de sua caminhada profissional, mas também histórias de superação, perseverança e conquistas individuais e coletivas.

Além de amigos e familiares dos formandos, participaram das solenidades autoridades acadêmicas e políticas, municipais e estaduais, para prestigiarem a entrega dos tão aguardados diplomas.

Em sua fala, reitor Antonio Cruvinel afirmou que a UEG é uma universidade que cumpre a função de desenvolver políticas transformadoras na vida das pessoas.

“Ensinar é o que fazemos de melhor, pois não somos compostos de muros, de tijolos, nós somos compostos de pessoas que querem transformar pessoas”, frisou.

Segundo ele, os quase 1.500 servidores da universidade estão unidos no propósito de ofertar uma educação de qualidade para todos os goianos.

“Nós formamos os filhos dos trabalhadores, formamos os filhos dos que anseiam por mudança, formamos os filhos dos que anseiam por um mundo melhor”, completou.

MAIS FORMATURAS

No mês de junho também foram realizadas as cerimônias de colação de grau dos alunos dos cursos de graduação a distância do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede da Universidade Estadual de Goiás (Cear|UEG). Ao todo, 980 estudantes de diversos polos colaram grau.

Na ocasião, a UEG celebrou o compromisso de promover um ensino superior público, gratuito e de qualidade para o estado de Goiás e a importância da educação a distância para a Universidade e seu impacto na sociedade.