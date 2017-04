Veiculo com IPVA atrasado a menos de um ano não poderá ser apreendido em Goiás

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) aprovou, em segunda votação nesta quinta-feira (20), dois projetos de lei que proíbem a apreensão de veículos com Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vencido há menos de um ano. As medidas devem seguir para sanção do governo de Goiás.