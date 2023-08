A Revista Fórum postou vídeo que circula nas redes sociais que mostra o pecuarista mato-grossense Garon Maia, 42, bebendo cerveja e instruindo seu filho, Kiko, 12, a pilotar um avião. Pai e filho morreram no sábado (29) em um acidente aéreo no interior de Rondônia.

Nas imagens, Garon Maia está com uma cerveja long neck no meio das pernas, enquanto instrui seu filho a pilotar a aeronave Beechcraft Baron 58, a mesma envolvida no acidente deste fim de semana.

Garon e seu filho Kiko morreram no sábado após cinco minutos de voo saindo do aeroporto de Vilhena, em Rondônia, onde pararam para abastecer.

O pecuarista Garon Maia e seu filho morreram em um acidente aéreo em Rondônia. Um vídeo divulgado pelo pecuarista mostra seu filho de 12 anos decolando um bimotor Beechcraft Baron 58 enquanto ele bebe cerveja e orienta o garoto na decolagem. pic.twitter.com/XpgwVf1WfI — Flávio Costa (@flaviocostaaf) July 31, 2023

Garon e seu filho Kiko morreram no sábado após cinco minutos de voo saindo do aeroporto de Vilhena, em Rondônia, onde pararam para abastecer. Maia é de uma família de pecuaristas importantes e era considerado um dos herdeiros de seu pai, Basílio Maia, dono de mais de 40 mil cabeças de gado e também dono de uma empresa de táxi aéreo.

Com informações da Revista Fórum