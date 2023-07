O Vila Nova ficou no empate com o lanterna ABC na tarde deste sábado (22), no Estádio OBA, em Goiânia, por 1 a 1, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time desperdiçou boa chance de assumir a liderança da competição.

O Vila martelou, mas acabou levando um gol no segundo tempo, marcado por Paulo Sérgio. Ainda deu tempo do atacante Henrique Almeida deixar tudo igual, nos acréscimos. Agora, o Tigre ocupa o segundo lugar do torneio, com 35 pontos.

Já o ABC permanece afundado na última colocação da tabela. O Alvinegro Potiguar soma 12 pontos e conquistou apenas dois triunfos na segunda divisão.

Na próxima rodada, o Vila Nova buscará encerrar a série negativa diante do Novorizontino, fora de casa. A partida está marcada para o próximo domingo, às 15h30 (de Brasília). Enquanto isso, o ABC se prepara para receber o Londrina no Frasqueirão, às 17h do próximo.

