O Vila Nova retomou a liderança do Brasileirão Série B ao vencer, nesta segunda (10), o Vitória, por 1×0. O jogo aconteceu no Onésio Brasileiro Alvarenga.

Com os três pontos somados, o Tigrão chegou aos 34 tentos e ultrapassou o Criciúma, com 33. Na próxima rodada o Tigrão enfrenta o Londrina, no interior do Paraná.