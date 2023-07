Avenida, que faz a divisa Aparecida e Goiânia, irá ganhar iluminar de LED, pista de caminhada, ciclovia, academia aberta e outros equipamentos

As obras de revitalização da Avenida Rio Verde serão iniciadas no próximo dia 20. O trabalho será feito pelas prefeituras de Aparecida e Goiânia. A via, que divide as duas cidades, irá receber recapeamento asfáltico, sinalização de trânsito e iluminação de LED.

No canteiro central, serão implantadas pista de caminhada, ciclovia, academia aberta, projeto paisagístico com bancos de madeira e pergolados. O trecho contemplado será do Terminal do Cruzeiro até a GO-040.

As duas prefeituras irão executar as obras com recursos próprios e a expectativa é de que o trabalho seja concluído em um prazo de até 90 dias, conforme o cronograma inicial.

Os detalhes do projeto foram discutidos na tarde desta quinta-feira,6, durante reunião entre secretários e técnicos das áreas envolvidas de cada prefeitura. Os prefeitos Vilmar Mariano e Rogério Cruz, também se reuniram no Paço Municipal, em Goiânia, para alinhar a proposta.

Secretário e técnicos das duas prefeituras alinharam detalhes finais do projeto (Foto: Divulgação)

“A Avenida Rio Verde é um cartão postal de Aparecida. Essa revitalização irá deixar a via ainda mais bonita, melhor iluminada e acessível com a implantação da ciclovia. Iniciamos as tratativas com o prefeito Rogério Cruz há alguns meses e os engenheiros já elaboraram o projeto. Os moradores das duas cidades, sem dúvida, irão aprovar a iniciativa”, pontua o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano.

Secretário de Articulação Política de Aparecida, Marlúcio Pereira, aponta que a revitalização da Avenida Rio Verde vai potencializar ainda mais o comércio ao longo da via. “Essa era uma reivindicação dos lojistas. A avenida vai ficar mais bonita e ao início ou final do dia as pessoas poderão fazer caminhada, pedalar e passear com as crianças. Isso vai gerar movimento e, sem dúvida, os comerciantes serão impactados positivamente”.

A reunião que definiu detalhes do projeto e a data para início das obras contou com a participação dos secretários aparecidenses de Meio Ambiente, Valéria Pattersen, Infraestrutura, Mário Vilela, Desenvolvimento Urbano, Davi Mendanha. O encontro foi realizado na Secretaria de Infraestrutura de Goiânia com liderança do titular da pasta, Denes Pereira.