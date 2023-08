A demolição completa do prédio do semiaberto em Aparecida vai possibilitar a construção de um novo pólo industrial no município.

Segundo o prefeito Vilmar Mariano, o pólo sera denominado Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot). Norberto Teixeira foi prefeito de Aparecida de Goiânia duas vezes, a primeira entre 1982 a 1986, e a segunda de 1989 a 1992. Na sua gestão ele implantou o Dimag (Distrito Industrial Municipal de Aparecida de Goiânia), que foi o primeiro pólo de atração de empresas para o município.

“Um sonho de todos nós, desde a gestão do nosso eterno prefeito Maguito Vilela, da luta e vontade do meu irmão Gustavo Mendanha e que está sendo realizado agora na parceria da prefeitura de Aparecida de Goiânia com o Governo de Goiás. Obrigado ao governador Ronaldo Caiado e ao vice-governador Daniel Vilela. Com a saída do semiaberto e instalação do novo polo industrial, é mais emprego chegando, é qualidade de vida, é desenvolvimento pra nossa Aparecida”!, agradeceu Vilmar Mariano nas suas redes sociais.

O semiaberto será transferido para outra área de propriedade do Estado, dentro do Complexo Prisional de Aparecida. A nova unidade ofertará 500 vagas, de acordo com a DGAP. “Em 24 meses as obras serão entregues”, garantiu o Diretori-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) Josimar Pires.

Novo distrito

O espaço hoje ocupado pelo semiaberto dará lugar ao Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), que será gerenciado pela Codego. A área total é de 2 milhões de metros quadrados (m²), sendo 1,1 milhão de m² dividido em 359 lotes. O projeto foi elaborado pela pasta.

“Vamos investir R$ 130 milhões em infraestrutura e deixar tudo pronto para que sejam implantadas novas indústrias, para geração de emprego e renda”, assegurou o presidente da companhia, Manoel Castro. “Os terrenos serão vendidos com desconto de 70% no valor de mercado”, complementou.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) participa das tratativas. “Temos na Codego uma área já avaliada, que será dada em caução, para que possamos licitar as obras de galerias pluviais, arruamento, drenagem e toda a parte urbanística para a implantação do distrito, que vai ser fonte de geração de emprego, renda e desenvolvimento para a população de Aparecida”, explicou o secretário Pedro Sales.