Secretário recém-empossado prometeu empenho para aparelhar a pasta e a Guarda Civil Municipal com mais viaturas, equipamentos e recursos financeiros; prefeito reconheceu legado de Roberto Cândido, antecessor de Castro

Em mais um remanejamento feito para reforçar os quadros da gestão, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, empossou nesta sexta-feira (07) o novo secretário municipal de Segurança Pública, Tales de Castro. Ele chega à administração indicado por lideranças, inclusive, do governo Lula, como o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ex-deputado federal Elias Vaz.

Falando para um auditório lotado na Cidade Administrativa Maguito Vilela, Tales enalteceu o legado de seu antecessor, o inspetor da Guarda Civil Municipal (GCM) Roberto Cândido, e elencou três desafios prioritários de sua gestão. Segundo ele, sua administração buscará conquistar mais viaturas, equipamentos e recursos para aprimorar os serviços prestados pelos servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

“Vocês, servidores, fazem esse trabalho cotidiano que tem tornado a Guarda Civil de Aparecida uma referência nacional. Estou chegando nesse time para somar”, afirmou Tales de Castro que estava acompanhado do deputado estadual Karlos Kabral, de quem foi chefe de gabinete. O deputado estadual Veter Martins também esteve presente na solenidade de posse. Ambos parlamentares têm atuado na destinação de emendas para Aparecida.

Quem também reconheceu a qualidade do trabalho da Secretaria de Segurança Pública e da GCM foi o prefeito Vilmar Mariano. Ele comentou que o governo do presidente Lula “tem trazido uma valorização muito grande para as Guardas Civis Municipais”. Entre essas ações, explicou o prefeito, o Ministério da Justiça tem articulado para fazer com que as Guardas Civis sejam reconhecidas na Constituição Federal como forças de segurança pública.

Vilmar Mariano ainda classificou como espetacular a gestão do GCM Roberto Cândido na Secretaria de Segurança Pública. E Roberto Cândido retribuiu o gesto de gratidão. “Foi um trabalho de continuidade da gestão Maguito Vilela, depois, Gustavo Mendanha, e agora, do prefeito Vilmar Mariano. A Guarda Civil, nesse tempo, teve uma desenvoltura jamais vista; é uma Guarda que está perto da comunidade”, acrescentou Cândido. Ele agora passa a atuar como secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).

O GGIM tem entre suas competências estabelecer o sistema de integração entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás e a Administração Pública Municipal, bem como identificar os principais fatos que influenciem na criminalidade e violência, a fim de propor soluções adequadas e efetivas às demandas.

A posse do novo secretário de Segurança Pública de Aparecida foi acompanhada por lideranças dos Poderes Executivo e Legislativo. Na ocasião Elias Vaz enalteceu a biografia de Tales de Castro pela dedicação dele ao serviço público. “A pessoa tem que saber que está aqui [no poder público] para defender a sociedade como um todo”, declarou o ex-deputado, que representou na cerimônia o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Estiveram presentes também os vereadores Amendoim (PDT), Arnaldo Leite (MDB), Isaac Martins (Patriota), Sandro Oliveira (Cidadania) e Willian Panda (PSB).

Perfil do novo secretário

Mestre em História, Tales tem uma longa trajetória trilhada no serviço público. Foi chefe de gabinete do deputado estadual Karlos Cabral (PSB) e da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC). Tales trabalhou também na Prefeitura de Goiânia como assessor na Secretaria Municipal de Mobilidade e na Secretaria de Governo. Prestou serviço no Distrito Federal, igualmente na Segov. Ele é casado e tem dois filhos.