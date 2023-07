Ação faz parte do Mutirão que acontece essa semana na região

O Prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, juntamente com o secretário de esportes, Jeferson Aragão, e o superintendente da secretaria de desenvolvimento urbano, Ademar Rodrigues , entregaram nesta quinta -feira, 27, a revitalização da Praça Poliesportiva Pedro Hilário Ribeiro, no Setor Bandeirantes. O local passou por reforma recente, que incluiu a restauração das luminárias da quadra de esportes e dos espaços de convivência do local. A ação faz parte das atividades realizadas durante toda a semana dentro do Mutirão de Aparecida.

“Durante toda semana nossas equipes estão trabalhando com a limpeza, recapeamento, recolhimento de entulhos, troca de lâmpadas e dentro da programação a entrega da revitalização dessa praça. Estamos trabalhando em todas as áreas da administração para fazermos o melhor para a população de Aparecida”, disse o prefeito Vilmar Mariano durante o evento.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) realizou na praça a troca completa de lâmpadas por modernas e eficientes luminárias em LED. Além de proporcionar uma ambientação aconchegante, a nova iluminação reforça a segurança dos frequentadores durante a noite, tornando a praça um local seguro e convidativo para toda a família.

“ Trabalhamos aqui para modificar o sistema de iluminação, pintura da academia aberta, tanto chão como os equipamentos, além das pinturas dos brinquedos, cercado, poda de árvore e manutenção. Além disso foi instalado novos refletores no campo para que os jogos noturnos possam acontecer de forma tranquila”, afirmou o superintendente da SDU, Ademar Rodrigues, representando o secretário da pasta.

No local também são realizados campeonatos amadores de futebol, e para isso foram instalados refletores e será concluído o levantamento do alambrado como explica o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão. “Aqui são realizados vários campeonatos, e era necessária uma iluminação descente, além do aumento do alambrado para que a bola não saia do campo. Fomos atendidos com prontidão pelo prefeito, que ainda nos prometeu um vestiário nos próximos meses”, pontuou.

Gilsão meu Povo, representante dos moradores da região, afirmou que a revitalização da praça é um requerimento antigo dos moradores e atende as demandas também do mutirão. “Pedi ao prefeito para incluir dentro do cronograma do Mutirão a revitalização dessa praça que é uma reivindicação antiga dos moradores. Não é só um enfeite. Aqui as mães trazem seus filhos para brincar, são realizados campeonatos amadores. Foi de fundamental importância essa revitalização”, salientou o parlamentar.

Além da iluminação da quadra poliesportiva da praça, foram feitas intervenções de revitalização dos brinquedos, equipamentos da academia aberta e limpeza da área. O objetivo é valorizar os espaços de convivência, que contribuem diretamente para o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade.

A entrega contou com as presenças dos vereadores Vercelino Amendoim e Lelis Pereira, da primeira-dama e secretária de assistência social, Sulnara Santana, dos secretários Chanter Lane (Ação Integrada), Pollyana Oliveira (Governo), Robes Venâncio (AparecidaPrev) e Roberto Candido (GGIM).