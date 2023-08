O prefeito Vilmar Mariano realizou na tarde da quinta-feira, 03, a entrega de certificados do curso de “Agente Ambiental” para os novos componentes do Grupo Ecológico Guarda Ambiental, em Aparecida de Goiânia. Ao todo 19 guardas ambientais voluntários, formado por homens e mulheres, irão somar ao grupo de 60 componentes.

A solenidade de entrega foi realizada no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela e, além dos formandos, contou com a presença de seus familiares, secretários municipais e do vereador Diony Nery (PSDB).

“É um dever de todos preservar o meio ambiente. Nós somos tão privilegiados por tantos recursos que a natureza nos proporciona, que é o nosso papel cuidar para que esses recursos não acabem. Levantar a bandeira dessa defesa, arregaçar as mangas e lutar para que isso aconteça não é nada fácil e o Grupo Ecológico Guarda Ambiental em Aparecida faz isso voluntariamente. Quero parabenizar a todos, principalmente aos novos formandos”, ressaltou o prefeito Vilmar Mariano.

De acordo com o comandante do Grupo Ecológico Guarda Ambiental em Aparecida, Borges, todos os formandos passaram por um processo seletivo para fazer o curso e os treinamentos necessários para se tornarem guardas ambientais. “É um curso capacitatório sobre todas as leis criadas para defender a preservação do meio ambiente, e claro, os conhecimentos necessários para atuação de um guarda ambiental”, explicou o comandante.

Segunda a formanda e oradora da turma, Luciene Araújo, 46, ela vai levar para vida todo o aprendizado que recebeu. “Eu sempre busquei informações sobre os cuidados do meio ambiente e o curso me ensinou muito mais. É totalmente voluntário nosso trabalho, mas é maravilhoso contribuir, mesmo com as dificuldades, tenho muita vontade de ajudar e me doar”, disse a guarda ambiental.

Grupo Ecológico Guarda Ambiental

A atuação do grupo ecológico ambiental em Aparecida, ocorre há cinco anos e é regida pelo Código de Meio Ambiente e do equilíbrio Ecológico do Brasil. Dessa forma, fiscaliza reservas florestais, corpos de água, remanescentes de mata atlântica, a disposição irregular de resíduos, aterros irregulares, cortes ou danosa árvores, supressão de cobertura vegetal, poluição atmosférica, do solo, rios e lagos. Também é atribuição do grupo combater os maus-tratos aos animais, criatórios irregulares, bem como o tráfico e cativeiro irregular de animais silvestres.

As ações do Grupo Ecológico Guarda Ambiental também são realizadas em conjunto com órgãos municipais, estaduais e federais ligados ao meio ambiente. Além da fiscalização e monitoramento, a ONG realiza atividades de sensibilização ambiental, por meio de interações com as comunidades, especialmente as localizadas próximo das áreas protegidas da cidade.