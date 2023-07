Força-tarefa começará na próxima segunda (24) beneficiando 25 mil moradores de nove bairros da região; ação levará à população mais de 100 serviços gratuitos

O prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, se reuniu nesta terça (18) com lideranças do setor Aeroporto Sul e região para ouvir demandas dos moradores. O encontro ocorreu na Escola Municipal Caraíbas como atividade preliminar do 36º Mutirão de Aparecida – A Prefeitura mais perto de você, que ocorrerá na região na próxima semana.

Participaram da reunião lideranças do Aeroporto Sul e dos bairros Caraíbas, Residencial Pôr do Sol, Residencial Norte Sul, Setor Belo Horizonte, Residencial Araguaia, Residencial Serra das Brisas, Setor Bandeirantes e Riviera Sul.

Esses setores serão beneficiados com o mutirão, no qual a Prefeitura de Aparecida desloca toda a sua estrutura para fazer melhorias na infraestrutura dos bairros e prestar atendimentos diretos aos moradores.

Vilmar Mariano informou que entre segunda e sábado, ele andará pela região atendendo os moradores pessoalmente para entender as necessidades da população e determinar a solução dos problemas nos bairros. O prefeito ainda garantiu que a administração municipal entrará com força máxima para acelerar as melhorias nos setores.

“Não permito que a minha equipe saia daqui deixando para trás uma só lâmpada sem trocar nessa região”, enfatizou o prefeito sobre um dos serviços que serão prestados no mutirão.

O secretário de Ação Integrada, Chanter Lane Pereira de Almeida, ressaltou que “o mutirão é o momento de a população se integrar ao prefeito e à Prefeitura de Aparecida.”

Vereador Gilsão Meu Povo comenta o anúncio do mutirão: “presente que o prefeito nos deu” – Foto: Claudivino Antunes

Gilsão Meu Povo (MDB), vereador que representa o Aeroporto Sul e região, participou do encontro. Ele lembrou fatos marcantes do desenvolvimento da localidade nos últimos anos e exemplificou com o Eixo Leste-Oeste 01, que liga a GO-040 à Avenida Rio Verde.

“Esse eixo desafogou muito a GO-040”, reconheceu o parlamentar. Gilsão ainda conclamou os moradores a aproveitarem os mais de 100 serviços oferecidos no mutirão. “Esse mutirão foi um presente que o prefeito nos deu.”

Segundo o coordenador do Mutirão de Aparecida, Júlio Lemos, a força-tarefa beneficiará diretamente e indiretamente cerca de 25 mil moradores da região. “É a oportunidade que você tem de sair da sua casa e ir lá e colocar a sua vida em dia”, encerrou Júlio.

Participaram da reunião também os vereadores Amendoim (PDT), Diony Nery (PSDB), Marcos Miranda (Republicanos) e Kezio Montalvão (Solidariedade).

Programação dos atendimentos diretos

Os atendimentos diretos e gratuitos do mutirão no Aeroporto Sul serão prestados no dia 28 de julho (sexta-feira), das 8h às 15h, e no dia 29 (sábado), das 8h às 13h, na Escola Municipal Santa Tereza de Ávila. A unidade de ensino fica localizada na Rua 208 com Rua 201, setor Aeroporto Sul.

Entre os principais serviços oferecidos estão consultas e exames com oftalmologista e dentista, ultrassonografia, vacinas contra várias doenças, inscrição no Bolsa Família, atualização do CadÚnico (Cadastro Único) e emissão da carteira de identidade.