Espaço de 3 mil m2 será contemplado com quiosques, banheiros, pista de caminhada, pergolado completo e iluminação em LED

O Prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, lançou na tarde desta quarta-feira,28, a construção de um novo espaço público no município. As obras contemplam a Praça Dona Naia, localizada na Rua do Ipê no Jardim Maria Inês e devem ter início a partir da próxima semana.

O espaço conta com 3 mil metros quadrados de área, que serão estruturados com implantação de diversos equipamentos que visam ampliar a qualidade de vida dos moradores do bairro. A ordem de serviço assinada hoje estipula investimento de R$ 362.562,08, destinados à construção de um espaço confortável e com infraestrutura de convivência completa.

Durante o lançamento da obra, o Prefeito Vilmar Mariano ressaltou os esforços para elevar a qualidade de vida da população, com investimento em espaços públicos de qualidade. “Enquanto lançávamos a reforma da Escola Guiomar Rosa, ouvimos a demanda da comunidade aqui do Maria Inês e hoje viemos trazer a notícia boa. Isso faz as pessoas se sentirem valorizadas”, pontuou o prefeito

As obras de reforma abrangem diferentes aspectos da praça, desde a renovação da infraestrutura de passeio até a criação de novos espaços de convivência. Entre as principais mudanças previstas, destaca-se a criação de um quiosque com banheiros construídos em alvenaria. O projeto prevê a implantação de sanitários masculinos, femininos e destinados a PCDs.

Além disso, o novo espaço terá pista de caminhada, paisagismo completo, com grama esmeralda, pergolado, bancos, mesas e banquetas e a moderna iluminação em LED, que promove maior segurança para os frequentadores da praça, menor consumo de energia e facilidade de manutenção.

“A nossa equipe de engenharia e arquitetura pensou esta praça para que a população possa se beneficiar de cada canto aqui. Com essa construção, caberá à população zelar pelos equipamentos que vão ser instalados aqui”, comentou o secretário de Infraestrutura, Mário Vilela.

O vereador Arnaldo Leite esteve presente na cerimônia de lançamento e enalteceu as diversas obras em andamento no município. “A renovação deste espaço melhora muito a vida da população, porque primeiramente retira daqui um espaço para descarte irregular de lixo. Parabenizo o prefeito porque agora, lançamento de obra virou rotina em Aparecida”, ressaltou.

Para o morador Caique Duarte, o prefeito Vilmar Mariano se sobressai por atender uma demanda antiga dos moradores. “É um sentimento inexplicável ver o sonho da população do Jardim Maria Inês ser realizado. Esse era um pedido antigo nosso, que agora vai ser realizado”, comemorou.

Mais investimento

A comunidade do Jardim Maria Inês tem mais motivos para comemorar. O Prefeito Vilmar Mariano também assinou ordem de serviço para a reforma da Escola Municipal Guiomar Rosa, localizada há poucos metros da Praça Dona Naia.

A unidade educacional que atende 600 crianças deve receber investimento de R$ 1 milhão, oriundos da Secretaria de Educação, na revitalização do prédio, que funciona desde os anos 1990. A revitalização vai contemplar, dentre outras melhorias, a troca do telhado, calhas e tubulações, além da revisão do sistema elétrico.

Durante a assinatura da ordem de serviço para a reforma da escola, Vilmar Mariano ressaltou a importância de um ambiente renovado para a formação das crianças. “A reforma dessa escola vai proporcionar melhor ambiente para o ensino-aprendizagem. As crianças são as maiores beneficiadas com esse trabalho”, frisou o Prefeito ao lado do secretário de Educação, Divino Gustavo.

Presentes

A cerimônia de lançamento foi acompanhada pelo deputado estadual Veter Martins, a secretária de Assistência Social, Sulnara Santana; os secretários Roberto Candido (Segurança Pública), Arthur Braga (Administração), Júlio Mendes (Planejamento e Regulação Urbana), Jeferson Ferreira (Trabalho), Divino Gustavo (Educação), Mário Vilela (Infraestrutura), Aldivo Araújo (Desenvolvimento Urbano). Também presenciaram os vereadores Arnaldo Leite, Diony Neri e Marcos Miranda.