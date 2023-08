O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, participou na segunda-feira, 07, da inauguração da nova sede do Sebrae Goiás (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás). Em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), a nova sede está instalada no complexo da Aciag, que compõe ainda a Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela, e vai atender mais de 150 mil micros e pequenas empresas de 23 municípios compõem a regional.

“Precisamos dar continuidade ao momento que Aparecida vive e a parceria com o Sebrae dará mais agilidade na abertura de micro empreendimentos, fertilizando ideias e acompanhando o desenvolvimento desses empreendedores aparecidenses. As novas instalações do SEBRAE em Aparecida de Goiânia são um marco de oportunidades para os empreendedores locais, e a instituição reafirma seu compromisso de estar ao lado desses visionários, guiando-os rumo a um futuro próspero e promissor.”, salientou Vilmar Mariano.

O novo espaço, que possui 263 metros quadrados, terá capacidade de ampliar as ações para atender o cliente, como uma sala para realizar capacitações, cursos, treinamentos e palestras. Com mais conforto, amplitude e novo layout, a nova sede está preparada para fazer mais de 2 milhões de atendimentos anuais. “É com grande satisfação que o SEBRAE anuncia a inauguração de suas novas instalações em Aparecida de Goiânia, um marco significativo para o desenvolvimento do empreendedorismo na região. As modernas e amplas instalações foram projetadas para atender às demandas crescentes do mercado e proporcionar um ambiente acolhedor e propício para o crescimento dos negócios locais”, enfatizou o diretor técnico do Sebrae, Marcelo Lessa.

Representando o Estado, o Vice-Governador, Daniel Vilela falou da alegria de participar do evento “Estou muito feliz de poder vir aqui, porque é um prédio que eu conheço a história dele e sei da importância e que acaba sendo a materialização dessa parceria. Uma área que foi concedida pelo meu saudoso pai para ampliar a capacidade da ACIAG e agora recebe também a nova sede do Sebrae. Esse novo espaço se torna um ambiente ainda mais favorável para os negócios e para as demandas espontâneas dos empreendedores e daqueles que pretendem empreender. Parabéns a todos envolvidos”, frisou.

O ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha esteve presente na solenidade e enfatizou a importância do novo local. “Com as novas instalações teremos acesso a uma série de recursos e capacitações que impulsionarão nossos empreendedores a alcançar resultados ainda mais expressivos. Esse projeto da nova sede foi solicitado ainda na minha gestão e agora se concretizou. Novo espaço, novas oportunidades”, salientou.

O presidente da Aciag, que também é conselheiro do Sebrae por meio da Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), Leopoldo Moreira Neto, relembra de quando o Sebrae manifestou interesse de se instalar em Aparecida. “Não medimos esforços para que o Sebrae se instalasse junto à Aciag, pois sabíamos da importância das ações da instituição para as micro e pequenas empresas aparecidenses. Contamos com mais de 90 mil CNPJs ativos, grande parte deles atendidos pelo Sebrae.”

Aparecida de Goiânia, onde está a Sede da Regional Metropolitana, possui o maior polo de indústrias, com 5 polos públicos e outros 3 privados, e que continua atraindo empresas e indústrias para a cidade. Participaram do evento O deputado federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), José Mário Schreiner, o secretário de Estado de Indústria e Comércio, Joel Sant’Anna, o ex presidente da Aciag, Osvaldo Zilli, os vereadores Camila Rosa e Hans Miller, autoridades locais e secretários municipais.

Municípios atendidos pela Regional Metropolitana (Aparecida de Goiânia):

Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Caldazinha, Hidrolândia, São Miguel do Passa Quatro, Senador Canedo, Araçu, Brazabrantes, Caturaí, Goianira, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Abadia de Goiás, Aragoiânia, Campestre de Goiás, Cezarina, Guapó, Palmeiras de Goiás, Santa Bárbara de Goiás, Trindade e Varjão.