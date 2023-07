Com ciclovia e canteiro central equipado com paisagismo, bancos, pergolados e academias ar ao livre, a avenida ganhará uma espécie de parque linear

Em até 90 dias, a Avenida Rio Verde, que divide Aparecida e Goiânia, será transformada em um novo cartão-postal. As obras de revitalização do trecho de cerca de seis quilômetros entre o Terminal Cruzeiro, no Jardim Nova Era, e a GO-040, no Jardim Presidente, foram lançadas nesta quinta-feira (20) pelos prefeitos Vilmar Mariano e Rogério Cruz.

Elaborado em conjunto pelas duas prefeituras, o projeto prevê o recapeamento asfáltico, implantação de iluminação de LED, ciclovia, pista de caminhada, academia aberta e outros equipamentos como lixeiras, pergolados e bancos. Com isso, a avenida ganhará uma espécie de parque linear.

Na solenidade de assinatura de ordem de serviço, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, lembrou que comerciantes e moradores da região contemplada com as obras aguardavam pelas intervenções há décadas.

Avenida Rio Verde vai ganhar ciclovia e pista de caminhada (Foto: Ilustração)

“É uma demanda de ao menos 30 anos. Hoje, com muita alegria estamos iniciando o trabalho em parceria com a administração de Goiânia. Em breve, iremos entregar este benefício que, sem dúvida, vai deixar a Rio Verde mais bonita e acessível”, enfatizou Vilmar.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, enfatizou que a parceria entre os dois municípios é positiva. Ele também elogiou o modelo de administração realizado em Aparecida.

“A nossa palavra, de gestores, é a confiabilidade e lealdade nos serviços prestados à população.” Rogério disse que Aparecida é hoje uma cidade modelo para a capital e para os municípios da Região Metropolitana de Goiânia. “Tem que existir a parceria, o poder público precisa andar de mãos dadas”, afirmou o gestor.

Pedro Sales, que é secretário estadual de Infraestrutura, parabenizou as duas cidades pela iniciativa. “Vou acompanhar essa experiência aqui de vocês e torcendo para dar certo.”, disse ele ao participar do evento representando o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

As obras serão realizadas pelas equipes das duas prefeituras. O valor do investimento é de R$ 5 milhões. Durante a execução do projeto, agentes de trânsito irão controlar o tráfego de veículos no perímetro. Caso necessário, serão implantados desvios pontuais para que a trafegabilidade não seja comprometida.

Máquinas já trabalham na revitalização da Avenida Rio Verde – Foto: Enio Medeiros

Secretário de Infraestrutura de Aparecida, Mário Vilela, reforçou que as obras irão melhorar a mobilidade na via. “A revitalização da Rio Verde é uma obra muito importante para as duas cidades. Na questão do asfalto, por exemplo, vamos fazer todo recapeamento porque trata-se de um asfalto antigo e bastante gasto, considerando o grande número de veículos que trafegam na região.”

Denes Pereira, secretário de Infraestrutura de Goiânia, lembrou que a execução do projeto já começou nesta manhã. “A obra não está sendo lançada, ela está começando hoje pelas prefeituras de Goiânia e de Aparecida”, explicou ele.

Avenida Rio Verde. Revitalização beneficiará trecho de 5 quilômetros (Foto: Enio Medeiros)

Empresário reconhece: “vai trazer muitos benefícios”

O empresário Edson Aires, que tem uma concessionária de motocicletas na Avenida Rio Verde, reconheceu a importância da revitalização. “O nosso agradecimento é muito grande. Eu sei dos transtornos que vamos enfrentar aí nestes meses, mas vamos suportar isso com alegria, porque vai trazer muitos benefícios”. Ele está na Rio Verde há 24 anos.

Vereador Willian Veloso (PL), de Goiânia, destacou que a via comporta grandes empresas e enfatizou sua relevância para as duas cidades. “A Avenida Rio Verde está tendo um crescimento estrondoso, com um PIB invejável das empresas que já estavam aqui e das outras que estão chegando.”

E o vereador aparecidense Edinho Carvalho (Agir) pontuou que a revitalização era um pedido antigos de moradores e comerciantes. Segundo ele, a iniciativa vai mudar a realidade da via. “Esse sempre foi um pedido da comunidade. Não tem coisa melhor: isso aqui será coisa de primeiro mundo”, encerrou o parlamentar.

