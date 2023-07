Vilmar pontuou que mudanças “são naturais” e que a gestão “ganha reforço” com a chegada de novos auxiliares

O ato de posse dos novos integrantes do primeiro escalão da Prefeitura de Aparecida demostrou a força política-administrativa do prefeito Vilmar Mariano nesta segunda-feira, 3, no Anfiteatro Cantor Leandro.

O ex-prefeito Gustavo Mendanha, o secretário estadual da Indústria e Comércio, Joel Sant’Anna Braga, que representou o presidente do PP em Goiás, Alexandre Baldy, o ex-deputado federal João Campos e o deputado estadual Veter Martins ressaltaram a liderança de Vilmar Mariano.

“Estou aqui para demostrar que o prefeito Vilmar Mariano conta com meu total respaldo. Tenho liberdade de orientar e até criticar, se for preciso, porque eu e Vilmar temos uma relação histórica. Ele me ajudou a virar presidente da Câmara, prefeito de Aparecida e eu faço questão de contribuir com a gestão dele”, ressaltou Gustavo Mendanha.

Prefeito Vilmar Mariano e os novos secretários empossados (Foto: Enio Medeiros)

“O PP embarca em uma gestão séria, comprometida e que entrega resultado para a população. Chegamos pra somar ainda mais”, pontuou o auxiliar do governador Ronaldo Caiado, Joel Sant’Anna Braga, que no ato representou o presidente do PP em Goiás e o deputado federal Adriano do Baldy.

Os secretários empossados são Valéria Pettersen (Meio Ambiente), Claúdio Everson (Relações Institucionais), Avelino Marinho (SMTA), Davi Mendanha (Desenvolvimento Urbano), Chanter Lane Pereira de Almeida (Ação Integrada), Marcos Alcântara (Cultura) e Roberto Hidasi (Habitação).

Vilmar considera mudanças “naturais” e assegura que novos auxiliares chegaram para “reforçar” a gestão (Foto: Enio Medeiros)

“As mudanças são naturais em todo governo, estamos fazendo uma minirreforma com o remanejamento de alguns e chegada de outros novos secretários. Creio que iremos ganhar um reforço grande na gestão e o pedido que fiz para cada um foi que trabalhe muito, acordando cedo e dormindo tarde em prol de nossa cidade”, enfatizou o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito, as substituições não representam descontentamento com o trabalho prestados pelos que deixam o secretariado. “Nossa determinação é de que os novos secretários trabalhem como os outros estavam trabalhando. Não estavam ruins, mas fizemos mudanças pontuais para acelerarmos ainda mais nossa gestão”, explicou.

Secretaria de Meio Ambiente

A vereadora licenciada Valéria Pettersen (MDB), assumiu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente no lugar de Cláudio Everson (PL), que foi remanejado para Secretaria de Relações Institucionais.

Indicada pelo Republicanos do deputado federal Jefferson Rodrigues é pedagoga pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) e mestranda em Ciências da Educação pelo Centro Universitário Alfredo Nasser.

Em sua carreira profissional no poder público, já esteve na função de secretária municipal das pastas de Projetos e Captação de Recursos e de Educação, Cultura e Turismo em Aparecida de Goiânia entre os anos de 2008 e 2019, nas gestões do ex-prefeito Maguito Vilela e do prefeito Gustavo Mendanha.

Valéria Pettersen assume Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Foto: Enio Medeiros)

Em 2020, se elegeu vereadora por Aparecida com 2.523 votos, maior votação feminina na história eleitoral do segundo maior município do Estado de Goiás. Logo após as eleições foi convidada pelo prefeito Rogério Cruz para participar de sua gestão na Capital, aceitou e foi Secretária de Relações Institucionais por 1 ano e 9 meses. Voltou a atuar no parlamento aparecidense em dezembro de 2022 e se licenciou no início de junho para assumir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Secretaria de Relações Institucionais

Cláudio Everson, que estava na Secretaria de Meio Ambiente, é o novo secretário de Relações Institucionais. A principal função da pasta é buscar recursos juntos aos governos estadual e federal. Além disso, irá coordenar a busca de emendas parlamentares junto aos deputados federais e estaduais. Ele é indicação do deputado federal Professor Alcides (PL)

Claudio Everson é formado em administração pelo Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan) com mestrado pela Faculdade de Brasília em desenvolvimento regional. Acumula experiência como professor, gerente de RH coordenador administrativo de pós-graduação, coordenador administrativo e pró-reitor de atendimento ao aluno. Claudio Everson é Guarda Civil Metropolitana de Goiânia há 16 anos.

Na vida pública, o novo secretário de Relações Institucionais já foi vereador e atuou como diretor na Prefeitura de Aparecida.

“Nosso sentimento é de renovação. Primeiro, quero dizer que deixei sementes que darão bons frutos na Secretaria de Meio Ambiente. Na verdade, esse movimento não é uma mudança e sim alternância. Vamos nos aproximar mais de Brasília em busca de recursos que possam ajudar no desenvolvimento da cidade”, disse.

Secretaria de Habitação

Roberto Hidasi, indicado pelo PP de Alexandre Baldy e do deputado federal Adriano Avelar, é advogado formado pela Faculdade Anhanguera com especialização em Direito Administrativo, possui especialização em administração financeira e gestão estratégica, é estudante de História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), membro titular do Fórum Permanente do Meio Ambiente do Estado de Goiás, diretor e presidente da Comissão do Meio Ambiente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), advogado ambiental da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) , membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB-Goiás e palestrante.

Deixa a Secretaria Municipal de Habitação, o vereador licenciado Bira Contador, que vai continuar na equipe do prefeito Vilmar Mariano como secretário-executivo.

“Já trago uma notícia boa: dia 7, serão liberados 800 Cheques Sociais do Governo de Goiás. Temos também a programação do Minha Casa, Minha Vida que será, sem dúvida, a chance de fazermos um programa de moradia para população de baixa renda de Aparecida”, antecipou Roberto Hidasi.

Secretaria de Cultura

O novo secretário de Cultura, Marcos Alcântara, assume a pasta no lugar de Erick Magalhães, assegurando que seu objetivo é “agregar valor” ao trabalho que era executado pelo antecessor. “Me sinto muito honrado em poder servir o povo aparecidense”. O novo auxiliar pontou ainda que vai trabalhar para manter bom relacionamento com o Governo Federal.

Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade

Avelino Marinho Sousa, indicado pelo ex-deputado federal João Campos, assume a Secretaria Executiva de Mobilidade que vai voltar a ser do primeiro escalão com a aprovação da nova reforma administrativa que será encaminhada à Câmara. Administrador e suplente de vereador, com 2.291 votos na eleição de 2020, Avelino foi chefe de gabinete do ex-prefeito Gustavo Mendanha, secretário executivo de Movimentos Sociais, secretário de Cultura, secretário de Ação Integrada e já comandou a SMTA.

“Na SMTA, vamos dar continuidade ao trabalho que o secretário Sérgio Carvalho já está fazendo e, é claro, fazer novos investimento na mobilidade urbana, acessibilidade, e sobretudo fazermos grandes investimentos na educação para o trânsito com o propósito de diluirmos os índices de acidentes”.

Secretaria de Ação Integrada

Chanter Lane Pereira de Almeida é o novo secretário de Ação Integrada. Responsável, entre outras atribuições, pela realização do Mutirão de Aparecida, a secretaria é fundamental para o pleno funcionamento em sintonia das demais com o gabinete do prefeito.

Chanter é bacharel em teologia e pós-graduado em docência. O novo titular possuiu experiências na administração pública com passagem pela Prefeitura de Goiânia, entre 2005 e 2007, na gestão do saudoso prefeito Iris Rezende, e no Governo de Goiás Chanter como assessor da Secretaria das Cidades, entre 2009 e 2011, e no terceiro setor como presidente da patrulha ambiental do movimento extrativista. Vice-presidente estadual do PRTB, disputou nas Eleições 2022, o cargo de deputado estadual e obteve 7.922 mil votos. Foi indicado para o cargo pelo presidente do PMB, Santana Pires.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Davi Mendanha Lorero é advogado e pós-graduado em Ciências Criminais, ex-procurador-geral da Câmara Municipal, ex-secretário do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), atuou na Agência Goiana de Regulação (AGR) e era secretário de Relações Institucionais até junho.

O novo secretário não participou da solenidade de posse por questões de saúde. Ele foi representado pela esposa, Sara Mendanha.

A secretaria é responsável, entre outras atribuições, pela coleta de lixo, iluminação pública, manutenção do paisagismo da cidade, varrição de ruas e outros serviços de conservação. O vereador Aldivo Araújo retorna à Câmara.

“São nomes que irão agregar ainda mais ao quadro do município e juntos com o prefeito Vilmar, melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram em Aparecida”, pontuou Gustavo.

O deputado estadual Veter Martins, que representa Aparecida na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), também lembrou que mudanças periódicas são normalmente na administração pública. Segundo ele, cada um que deixou a administração contribuiu com a cidade. Sobre os novos auxiliares, ele prevê “muita disposição”.

Os ex-deputados federais Chico Abreu e João Antônio também prestigiaram o evento. Representaram a Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, os vereadores Amendoim, Dyony Nery, Marcelo da Saúde, Isaac Martins, Arnaldo Leite, Sandro Oliveira e Hans Miller. Também participaram da posse os demais secretários da gestão, diretores, superintendentes e coordenadores.