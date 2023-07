O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, enviou ao Poder Legislativa municipal projeto de lei que dispõe sobre a implantação da tecnologia 5G na cidade.

A matéria de autoria do Poder Executivo define critérios e parâmetros urbanísticos para a implantação da infraestrutura de redes de telecomunicações, destacando regras para, entre outras ações, instalações de antenas e demais equipamentos pelas companhias que exploram o serviço.

Na justificativa da proposta, o prefeito sublinha que “o intuito desta lei é trazer para a população aparecidense uma maior conectividade, bem como uma tecnologia mais moderna e abrangente. É muito importante pensar a longo prazo, quando o assunto é telecomunicação, uma vez que o mundo hoje se conecta pela rede mundial de computadores e aqueles que não acompanham essas inovações acabam sendo suprimidos pelo progresso”, diz.

A tecnologia 5G requer maior número de antenas espalhadas pela cidade para que os usuários e poder público, de fato, tenham sinal de qualidade. A velocidade da internet é significativamente maior e proporciona navegação ágil. Na prática, as antenas são menores e poderão ser instaladas em locais públicos sem que haja poluição visual.

O texto encaminhado ao Poder Legislativo define, por exemplo, onde e como os equipamentos poderão ser utilizados sem causar nenhum prejuízo para a administração pública e população em geral.

O projeto de lei elabora pelo Poder Executivo com participação da Procuradoria-Geral do Município e secretarias relacionadas ao tema, com base em estudos técnicos, é respaldado pela legislação federal e estadual.

Secretário municipal de Regulação Urbana, Júlio César Lemes, reforça a importância da tecnologia 5G para Aparecida. “Será importante para o município em suas várias atividades, sejam elas econômicas ou de interesse público. A cidade vai contar com mais inovação, acessibilidade e otimização da conectividade”