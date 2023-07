Os moradores de Aparecida de Goiânia já estão usufruindo do novo Campo de Futebol Sintético, construído na Praça Seriema, no setor Jardim Cascata. O prefeito Vilmar Mariano, realizou a entrega simbólica da obra, na tarde de quinta-feira, 06. Este é o 6º campo de futebol moderno e adequado para a prática esportiva implantado na cidade.

O prefeito Vilmar Mariano reforçou o compromisso em proporcionar à população espaços adequados para a prática esportes e de lazer para a cidade. “Estamos muito orgulhosos de entregar essa praça poliesportiva para a população de Aparecida. Investir em esporte, é investir no futuro dos nossos jovens e na qualidade de vida de todos os moradores”, destacou o prefeito.

Com mais de mil metros quadrados de área construída, o novo Campo Sintético recebeu investimento de R$571 mil no total, sendo R$ 321 mil de recursos próprios do município e R$ 250 mil do Ministério da Economia do Governo Federal, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Professor Alcides (PL).

Além de oferecer um local adequado para a prática do futebol, o campo sintético também trará benefícios significativos para a comunidade. A grama sintética, por exemplo, é mais resistente às condições climáticas, o que permitirá o uso intensivo do campo durante todo o ano, independentemente das condições meteorológicas. Além disso, a manutenção é mais simples e econômica se comparada a um campo com grama natural.

Até o momento a prefeitura e a secretaria de Esportes construíram e entregaram os campos society dos setores Mansões Paraíso, Garavelo, Madre Germana, Vila Sul, Riviera e do Centro Olímpico. E estão em construção os campos na Vila Maria e no Parque das Nações.

“Essa praça é um sonho realizado para todos os amantes de futebol que vivem aqui na comunidade. Antes os moradores jogavam bola no terrão, agora eles contam com uma infraestrutura esportiva de primeira qualidade, novinha com acesso totalmente gratuito. Nosso objetivo é incentivar a prática esportiva em todas as idades e promover a descoberta de novos talentos”, destacou o secretário de Esporte, Gerfeson Aragão.

Revitalização Praça Seriema

A praça que abriga o campo também passou por reforma de sua estrutura e também foi entregue à população totalmente revitalizada para o lazer e convivência da comunidade. Essa parte da obra foi de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU). Além do campo, o espaço se dispõe de playground para as crianças, Academia da Terceira Idade (ATI), pista de caminhada, pergolado, lixeiras, jardinagem e bancos de madeira eucalipto.

O secretário da SDU, Davi Mendanha, que assumiu a pasta recentemente, afirmou que dará continuidade ao projeto de proporcionar qualidade de vida aos moradores com reforma e construção de novos espaços de lazer e convivência. “Esta gestão está reformando praças, construindo novos espaços úteis que proporcionam qualidade de vida dos moradores constantemente, então estou aqui para somar”, salientou o secretário da SDU, Davi Mendanha.

O vereador Aldivo Araújo, que esteve à frente da pasta de Desenvolvimento Urbano durante a obra da praça poliesportiva, destacou os benefícios que o local irá proporcionar. “Entregar essa praça novinha em folha à população foi a cereja do bolo desta bela obra que é o novo campo de futebol. Aqui os moradores poderão se reunir para se divertir, conversar, brincar e fazer atividades físicas, enfim, fico muito feliz de fazer parte disso”, afirmou.

A dona Lúcia Quilombola é moradora do Jardim Cascata há mais de 30 anos e comemorou o mais novo investimento na sua região. “Todas as pessoas vão curtir esse campo, essa praça e a academia que ficou bonita. Aqui está lindo. É um lugar para a gente sentar e ficar bem com os amigos que moram aqui de frente. Mas Aparecida inteira está ótima porque tem várias praças, vários setores estão sendo asfaltados, graças a Deus, então eu só tenho a agradecer”, comemorou.

O vereador Erivelton Contador que solicitou a chegada do benefício para o bairro, parabenizou o resultado da obra e agradeceu a parceria com a Prefeitura. “Minha gratidão é imensa ao nosso prefeito que com muita pró-atividade nos atendeu com a execução dessa obra maravilhosa. Hoje eu tenho a sensação do dever cumprido, né? Isso aqui ficou muito bom, perfeito, acima da expectativa. Estive aqui conversando com os moradores que serão usuários do espaço e todos eles também aprovaram”, contou.