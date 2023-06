O Programa Cuidar da Nossa Escola é Dever de Todos chegou ao Parque Veiga Jardim. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia assinou na tarde desta terça-feira, 27, a reforma completa da Escola Municipal Telma Regina. A unidade educacional é uma das referências para os moradores do bairro e também da região e trabalha com cerca de 800 crianças matriculadas desde o Agrupamento V da Educação Infantil ao 8º ano do Ensino Fundamental.

O prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano assinou a ordem de serviço para início das obras da reforma da unidade. O gestor destacou sua satisfação em poder lançar uma nova frente de serviços de reforma dos prédios escolares e de poder prestigiar, desta vez, os moradores da região do Veiga Jardim e região. “Em breve, nossos alunos terão uma escola de cara nova, bem mais adequada, com estrutura física de qualidade para um melhor ensino e aprendizagem”, destacou o prefeito.

O secretário de Educação, professor Divino Gustavo, agradeceu ao prefeito pelo lançamento dos serviços de reforma da escola Telma Regina e enfatizou que o ensino de qualidade passa necessariamente pela melhoria dos espaços escolares.

“Desde que assumimos a Secretaria de Educação, temos empenhado para melhorar a qualidade do ensino em Aparecida investindo em duas frentes. No campo pedagógico, apoiando e investindo em bons projetos educacionais, e na qualidade das acomodações onde o ensino acontece, reformando e adequando os ambientes escolares e, com isso, levando mais conforto e maior segurança para os estudantes e servidores”, enumerou o secretário.

Os serviços de reforma e manutenção das unidades escolares de Aparecida são realizados com recursos do Tesouro Municipal e já alcançaram diversas escolas e CMEIs da rede educacional aparecidense. Na escola Telma Regina a Prefeitura serão investidos R$ 900 mil, valores que serão convertidos para revitalizar, fazer adequações e melhorar as condições prediais de aproximadamente 1,5 mil metros de área edificada.

“Estamos todos ansiosos por essa reforma, para que nossa escola possa ficar mais acessível a alunos e pais. Sabemos que com as melhorias estruturais também teremos um ganho na aquisição de conhecimento”, comentou Lúcia Silveira, diretora da escola.

Para o vereador Hans Miller, a reforma da Escola Municipal Telma Regina é um atendimento às demandas dos moradores e pais de alunos. “Eu fico honrado em presenciar a assinatura de reforma de escolas, porque eu acredito que uma cidade melhor só é possível com uma educação de qualidade, e agora a reforma já está prestes a iniciar, melhorando a qualidade do ensino”, arrematou o parlamentar.

Presenças – Participaram da solenidade de assinatura da Ordem de Serviços os vereadores Arnaldo Leite (MDB), Hans Miller (PSD) e Amendoim (PDT) . Além destes, compareceram os secretários Sulnara Santana (Assistência Social), Marlúcio Pereira (Articulação Política) e Brunna Lomazzi (Transparência, Fiscalização e Controle).