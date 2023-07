Programa Escola Segura, do qual Aparecida faz parte, recebeu investimento de R$ 170 milhões. Investimentos vão garantir ações ostensivas que promovem a segurança nas 94 unidades educacionais da cidade.

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, assinou na manhã desta sexta-feira, 21, o Termo de Pactuação para repasse de recursos do Programa Nacional de Segurança nas Escolas do Governo Federal. Vilmar foi o representante dos municípios brasileiros e assinou o termo ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O evento ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília.

O ato ocorreu durante o lançamento do Programa Ação na Segurança Pública (PAS) com diversos atos para melhorar a segurança pública no país. A solenidade contou com a presença de governadores, prefeitos, ministros e congressistas. Na ocasião, o presidente Lula afirmou diretamente ao Prefeito Vilmar Mariano que vai ajudar Aparecida de Goiânia com mais recursos para a segurança e outras áreas.

Vilmar Mariano estava acompanhado pelo vereador Willian Panda (PSB) e dos secretários Einstein Paniago (Fazenda) e Tales de Castro (Segurança Pública).

“Muito feliz em vir a Brasília hoje para uma ação tão importante para a nossa segurança pública. O investimento na proteção das nossas escolas é a garantia de que o governo federal está olhando para os municípios. Em Aparecida nossa Guarda Municipal trabalha com eficiência e em parceria com todas as forças de segurança para dar tranquilidade às nossas crianças, aos professores e aos pais”, frisa o Prefeito Vilmar Mariano.

Além da destinação de recursos para o combate à violência nas escolas, o ato apresentou projetos de leis e decretos que visam a valorização da classe militar, adequação da legislação para porte e posse de armas, bem como a estruturação de novos programas de segurança pública para as cidades e para a Amazônia.

Dentro do Ministério da Justiça Aparecida conta com o apoio importante do Secretário de Assuntos Legislativos e ex-deputado federal, Elias Vaz. O secretário tem boa relação com a cidade e indicou o secretário de Segurança Pública de Aparecida, Tales de Castro, e o objetivo é de que a prefeitura e o governo federal desenvolvam diversos projetos pilotos na área da segurança. Duas semanas depois da posse, o prefeito foi convidado a participar deste importante evento do Ministério em Brasília.

O secretário de Segurança Pública de Aparecida, Tales de Castro, avalia que os investimentos oriundo do ato desta sexta devem fortalecer os programas de segurança e paz nas escolas. “É uma série de investimentos que vão dar celeridade ao nosso trabalho à frente da Secretaria, fortalecendo a rede de proteção às unidades educacionais da nossa cidade. Há também a união da cultura e da segurança pública, para mudar os paradigmas de violência por meio da educação e da cultura”, comentou o secretário.

Hoje o projeto Escola Segura, lançado em abril pelo Governo Federal, recebeu investimento de R$ 170 milhões, oriundos do Fundo de Segurança Pública do país. O recurso deve financiar cursos de capacitação em segurança para profissionais da segurança, cursos que promovem o acolhimento, escuta ativa e encaminhamento para a rede de proteção às crianças e adolescentes, pesquisas e diagnósticos, rondas escolares nas escolas públicas e fortalecimento da investigação e monitoramento cibernéticos.

“Um presidente não pode governar sem levar em conta a importância das prefeituras. É nas cidades que estão os problemas primários das pessoas. Se nós queremos investir em segurança, é preciso encontrar um jeito de fazer com que as prefeituras participem, e é dever investir nas polícias municipais para coibir as práticas de violência. A união de forças vai diminuir a violência neste país”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Outro ponto importante que deve beneficiar Aparecida foi a assinatura do edital de chamamento público para seleção de projetos que visam fomentar manifestações culturais em locais com altos índices de violência e vulnerabilidade social. O programa visa diminuir a criminalidade por meio do acesso à cultura.

O ministro de Segurança Pública, Flávio Dino, ressaltou a importância dos investimentos na segurança pública para garantir a integridade de crianças e adolescentes. “Hoje o Presidente Lula está sinalizando e concretizando a segurança pública nas cidades do nosso país. O Estado brasileiro tem de chegar perto das pessoas que precisam. Com os decretos de hoje nós vamos salvar mulheres, crianças e adolescentes deste Brasil. As armas vão para as mãos certas, para que haja segurança pública de qualidade no nosso país”, finalizou.

*Aparecida mantém escolas seguras*

Desde abril, Aparecida de Goiânia tem mantido nos 94 centros educacionais da cidade a presença constante da Guarda Civil Municipal (GCM) para garantir a segurança das crianças da cidade. Foi implantado pelo Prefeito Vilmar Mariano o Comitê da Paz, reunindo instituições para garantir a paz nas escolas.

Todas as escolas e Cmeis de Aparecida já contam com videomonitoramento interno e externo. As 650 câmeras de ruas foram estrategicamente instaladas nas portas das escolas públicas. “A Secretaria Municipal de Educação já tem visto resultados positivos com o videomonitoramento, que conta com 1,5 mil câmeras de segurança e coibiu os atos de vandalismos e furtos que ocorriam, o que trouxe mais segurança para alunos e servidores”, comentou o secretário de Educação professor Divino Gustavo.

Outras ações que o município já vem executando para promover a segurança de alunos, servidores e pais é o videomonitoramento, que está em funcionamento desde o mês de março de 2022. Ao todo, as 94 unidades de ensino contam com mais de 1,5 mil câmeras de vigilância distribuídas em pontos estratégicos, dentro e fora das unidades.

A Rede Municipal vem desenvolvendo também atividades de cunho pedagógico no sentido de sensibilizar e conscientizar o público de alunos, a fim de combater o ciclo da violência que está em evidência no país nos últimos tempos. Estão sendo realizadas nas unidades escolares diversas ações, que envolvem palestras e rodas de conversa com profissionais capacitados debatendo temas como cyberbullying, violência doméstica e sexual, problemas de depressão e ansiedade, entre outros.