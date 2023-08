Gestor público afirmou que evolução no setor de saneamento no município ocorreu em maior percentual a partir de 2019 com administração do governador Ronaldo Caiado

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, recebeu nesta quarta-feira, 09, o 7ª Prêmio “Casos de Sucesso & ESG”, do Instituto Trata Brasil. O município foi reconhecido na categoria “Melhores Evoluções em Tratamento de Esgoto”, que elencou as três cidades que se destacaram por evoluir no serviço de tratamento de esgoto entre 2012 e 2021.

O evento, com entrega de troféu, foi realizado na Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo, e contou com a presença do prefeito Vilmar Mariano, secretário municipal de Infraestrutura, Mário Vilela, e presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, e secretário Nacional de Saneamento, Leonardo Picciani. O painel de premiação foi mediado pelo jornalista Carlos Tramontina.

Na abertura, a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto, destacou a importância da premiação. “É uma honra para nós realizar o 7º Prêmio e reconhecer quem tem feito muito pelo saneamento do nosso país. Reconhecer cidades, prefeitos e concessionárias que têm evoluído e entendido que o saneamento é prioridade e que a gente não pode viver na velha política de que obra enterrada não dá voto. A gente só mudar o nosso país se a gente priorizar o saneamento e vocês [municípios e prefeitos] são exemplos que devem ser seguidos ”, afirmou.

Durante apresentação, o prefeito Vilmar Mariano destacou que o avanço de esgotamento sanitário da cidade avançou com investimentos do governo Ronaldo Caiado. “Aparecida é uma cidade com quase 600 mil habitantes. Tem crescido muito e eu acredito que no máximo dois anos teremos a universalização do tratamento da água e do esgoto em Aparecida. E essa parceria com o governo do estado tem feito a grande diferença. Mas a grande virada de chave foi em 2019, exatamente quando Ronaldo Caiado assumiu o governo do estado de Goiás, que nós subimos o percentual de tratamento de esgoto em nosso município”, destacou o prefeito.

Para o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, a evolução na cidade se deu em razão da capacidade de investimentos da Companhia, planejamento, parcerias e compromisso público. “O estado conseguiu nesses quatro anos sair de 59% de coleta e tratamento de esgoto e ir para 73%, dado agora de junho. Claro que o prêmio está reportando ao ano de 2021. Aparecida é conurbada com Goiânia e, claro, que os desafios são grandes. A cidade cresceu, tem ajudado puxar tudo isso e, claro, é resultado de determinação, capacidade econômica, condições políticas e governança para trabalhar tecnicamente e evoluir com compromisso com a população”, afirmou.

O secretário Nacional de Saneamento Básico, Leonardo Picciani, destacou a compromisso do Governo Federal para destravar investimentos. “Eu não tenho dúvida de que a temática do saneamento vem tendo maior repercussão. É justamente essa mobilização que possibilita que a população e os gestores se mobilizem, e que a cobrança para o serviço seja adequadamente seja prestado a população. E o governo federal está comprometido com essa demanda para destravar investimentos e promover universalização do saneamento. E parabéns ao Trata Brasil por apontar gargalhos e soluções”.

Participaram da solenidade o professor Gesner Oliveira (FGV), Gustavo Siqueira (Presidente do Conselho Trata Brasil) e Alexandre Anderáos (Superintendente Adjunto Regional S. Básico ANA).

Premiação

A premiação tem como objetivo reconhecer municípios e concessionárias que são destaques na promoção de investimentos em saneamento. A seleção levou em consideração a variação nas classificações da última edição do Ranking do Saneamento e os indicadores municipais dos últimos dez anos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

Foram definidas quatro categorias para premiação: ‘Melhores Evoluções em Tratamento de Esgoto; ‘Melhores Evoluções em Perdas de Água’; ‘Melhores evoluções no Ranking do Saneamento’; e ‘Melhores Casos ESG’, premiando as concessionárias que mais se destacaram em ações consoantes aos pilares ESG (environmental, social and governance).

Entre as cidades escolhidas pela evolução apresentada nos últimos anos em saneamento, estão: Aparecida de Goiânia (GO), Cuiabá (MT), São José do Rio Preto (SP), Mauá (SP), Niterói (RJ), Sorocaba (SP), Taboão da Serra (SP) e São José dos Pinhais (PR). Em relação aos premiados na categoria ESG, estão as concessionárias Sabesp, Aegea e Iguá.

Aparecida de Goiânia apresentou uma evolução de 51,83 pontos percentuais no Índice de Esgoto Tratado Referido à Água Consumida, conforme análise do Instituto Limpa Brasil. Informações do SNIS mostram que, no ano de 2012, o volume de esgoto tratado era de 22,29%; já em 2021, o índice saltou para 74,12%.

Os dados utilizados para a premiação são baseados no levantamento do SNIS referente ao ano de 2021. Dessa forma, vale lembrar que os números atualizados da Saneago, referentes a 2023, demonstram que a cidade está ainda melhor.

Ranking

O segundo maior município de Goiás evoluiu no serviço de saneamento básico nos últimos anos. Dados 15ª edição do Ranking do Saneamento, divulgado pelo Instituto Trata Brasil e GO Associados em março deste ano, considera os 100 maiores municípios do país, tendo em vista a estimativa populacional de 2020 do IBGE.

A cidade deixou a 77ª colocação, em 2017, para ocupar a 52ª, em 2022 e está entre os maiores municípios do Brasil que deixaram as piores posições do ranking de saneamento na última década.

Aparecida tem 79,19% das residências com água potável e 58,69% do esgoto tratado, alcançando notas 8,0 e 6,5, respectivamente. Em 2008, apenas 18% da população era beneficiada com captação e tratamento de esgoto e cerca de 30% com água. O ranking revela também que Aparecida é um dos 20 municípios que mais investiram, em termo de suas arrecadações, em saneamento básico.

Investimentos

Nos últimos quatro anos, o valor aplicado para universalizar o esgotamento sanitário em Aparecida de Goiânia ultrapassou a soma de R$ 500 milhões, segundo a Saneago. O montante possibilitou a implantação de mais de 600 quilômetros de redes coletoras de esgoto e milhares de novas ligações nas residências.

Com isso, a Companhia de Saneamento de Goiás conseguiu aumentar a cobertura de esgoto na cidade, saindo de aproximadamente 30% em 2018 para mais de 70% em 2022.

Em Aparecida de Goiânia, a previsão é que os 100% sejam alcançados até dezembro de 2024, bem antes do prazo estabelecido pelo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020).

“Além dos investimentos, a decisão do então prefeito Maguito Vilela em autorizar a subdelegação do serviço de esgoto contribuiu para o avanço das redes de água e esgoto em Aparecida. Um acerto que beneficia milhares de moradores”, pontuou ainda o prefeito Vilmar Mariano.

Obras

Em maio deste ano, o prefeito Vilmar Mariano e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, assinaram contrato de financiamento de R$ 728 milhões para conclusão de obras destinadas a coleta e tratamento de esgoto e novas intervenções na rede de esgotamento sanitário. O investimento será feito por convênio entre o Governo de Goiás, Caixa Econômica Federal e Banco BTG Pactual.

Com o financiamento, serão implantados em Aparecida 898,6 km de rede coletora de esgoto, 38 km de interceptores, 12,5 km de coletores, 14,5 km de linha de recalque, 1,5 km de emissários e 43,5 mil novas ligações, além de novas estações elevatórias de esgoto.

As redes coletoras e as respectivas ligações prediais serão executadas nas bacias Santo Antônio, Lages e Dourados. Também está prevista a execução de 4.350 ligações intradomiciliares, sem custo para famílias de renda mensal inferior a R$ 1,6 mil. Ao todo, 137 mil habitantes serão beneficiados com as obras.