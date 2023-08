O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, empossou na manhã desta sexta-feira, 04, Idelma Oliveira e Vanilson Bueno nas secretarias de Educação e Relações Institucionais, respectivamente. A solenidade de posse foi realizada no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela e contou com a presença de secretários, do ex-prefeito Gustavo Mendanha, vereadores e servidores municipais.

Segundo Vilmar, as mudanças são necessárias e naturais para oxigenar a administração municipal. Ele agradeceu aos ex-secretários de Educação, Divino Gustavo, e Relações Institucionais, Cláudio Everson, que haviam sido indicados pelo deputado Professor Alcides (PL) pela colaboração e determinou que os substitutos atuem com objetivo de melhorar a qualidade de vida da população.

O Professor Alcides Ribeiro é pré-candidato a prefeito de Aparecida, e movimenta a sua candidatura na base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto o prefeito Vilmar Mariano faz parceria com o governo do presidente Lula.

Vilmar antecipou que uma das missões da nova secretária de educação é levar o ensino de robótica para todas as escolas. Para Vanilson, pediu empenho na captação de recursos para investimentos na administração.

“É natural que ao longo do mandato façamos algumas mudanças. São alterações técnicas também porque queríamos colocar a Idelma como secretária e, agora, ela assume. São mudanças pontuais e nós parabenizamos o Vanilson e a Idelma e agradecemos ao Professor Divino e ao Claudinho [Cláudio Everson] pelo trabalho prestado”.

Ainda de acordo com o prefeito, a determinação para os novos auxiliares e que trabalham bastante em suas respectivas secretarias. “Nossa gestão é uma gestão de continuidade do trabalho iniciado pelo ex-prefeito Maguito. Depois, veio o Gustavo e, neste momento, temos a oportunidade de servir o povo de Aparecida. Nossa determinação é uma só: trabalhar pela cidade”, enfatizou.

O ex-prefeito Gustavo Mendanha, que indicou os dois novos auxiliares de Vilmar Mariano, também reforçou que a missão dos novos secretários é trabalhar para contribuir com a atual gestão.

“São naturais [ as mudanças] tendo em vista o desejo do professor [Alcides] em disputar as eleições, que é algo legítimo e nós respeitamos. Também tenho que agradecer aos ex-secretários, que também foram meus secretários e fizeram um bom trabalho. Agora, a professora Idelma e o Vanilson irão dar continuidade aos projetos idealizados em nossa gestão com objetivo de melhorar a qualidade de vida e entregar obras e especialmente na educação que é cuidar das crianças”, disse Mendanha.

Idelma Oliveira, que é funcionária de carreira do Estado de Goiás, garante que não irá faltar dedicação para que a educação siga avançando na cidade. “É um motivo de muita alegria e gratidão uma vez que sou uma prestadora de serviço e vou honrar nosso prefeito com trabalho e dedicação, trazendo toda equipe para fazermos da educação de Aparecida de Goiânia a melhor de Goiás”.

Vanilson Bueno, que já foi secretário municipal de Ação Integrada e coordenou as ações em alusão aos 100 anos da cidade, retorna para gestão. “Vou realizar um trabalho junto às demais secretarias da gestão, governo estadual, governo federal, deputados e senadores em busca de recursos para a cidade”, destacou sobre a atuação.

Deputado estadual Veter Martins elogiou o perfil dos novos secretários. “A Idelma é uma profissional da área, já foi subsecretária de Ensino do Estado de Goiás em Aparecida, estava como superintendente e, agora, tem a missão de comandar a educação na cidade. O Vanilson é muito influente, tem vários acessos em Brasília e irá fazer um bom trabalho”.

Republicano

O ex-secretário municipal de Educação, Divino Gustavo, compareceu à solenidade de posse dos novos auxiliares de Vilmar Mariano. Ele, que foi indicado para o cargo pelo deputado federal Professor Alcides, enfatizou que ao longo dos últimos dois anos contribuiu com a administração municipal e, ao sair, deixou sua marca.

“Sentimento é dever cumprido: missão dada, missão cumprida. O maior legado foi fazer a diferença na vida das nossas crianças. Graças a Deus fomos abençoados com muita humildade, com muita força e deixamos um grande legado para a cidade”. O ex-auxiliar ainda pontuou que “as relações políticas passam, mas pode ter certeza que a amizade continua”, disse ao prefeito Vilmar.

Vanilson Bueno

Vanilson dos Anjos Bueno, tem 41 anos, é natural de Santa Maria da Vitória (BA) e mora em Aparecida de Goiânia há 35 anos. É empresário do segmento de eventos. Na administração pública, ocupou cargo de secretário de Ação Integrada da Prefeitura de Aparecida, no segundo mandato do prefeito Gustavo Mendanha, e ficou responsável pela organização das comemorações do centenário de Aparecida.

Vanilson Bueno, que já foi secretário de Ação Integrada, retorna à gestão (Foto: Jhonney Macena)

Bueno se desincompatibilizou do cargo em março do ano passado para disputar as eleições de 2022, conforme determina a legislação eleitoral. Disputou vaga de deputada estadual e ficou suplente com 9.970 votos e agora retorna na pasta que tem a missão de captar recursos financeiros junto ao governo Lula e governo Caiado.

Idelma Oliveira

Idelma Maria de Oliveira Silva, 57 anos, é graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário de Patos de Minas e em História pela Universidade Estadual de Goiás. É especialista em Docência Universitária pela Faculdade Albert Einstein (FAE).

Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Gestão. Servidora efetiva do Estado de Goiás, foi Subsecretária Regional de Educação entre 2013 e 2019, cargo responsável pelo funcionamento das escolas estaduais nas cidades de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Caldazinha, Bonfinópolis, Aragoiânia e Hidrolândia.

Idelma Oliveira assume secretaria de Educação (Foto: Jhonney Macena)

Em fevereiro de 2019, foi nomeada Superintendente de Ensino Superior e diretora do Polo da Universidade Aberta em Aparecida de Goiânia. Em 2021, foi nomeada pelo então prefeito Gustavo Mendanha, no cargo de Superintendente de Ensino da Secretaria de Educação da Prefeitura de Aparecida. Agora, por nomeação de Vilmar Mariano, a Professora Idelma é a nova titular da Secretaria Municipal de Educação.